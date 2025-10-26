Alerta de la rusa Kostyuchenko desde el exilio: «El fascismo es una enfermedad colectiva»

La periodista rusa Elena Kostyuchenko escribió «Amo a Rusia» después de perder su casa y su país. Exiliada en Estados Unidos, donde da clases en una universidad que prefiere no citar, advierte en una entrevista con EFE que «el fascismo es una enfermedad colectiva» que debe combatirse desde el interior de cada nación. Su obra se publicó en español en la editorial Capitán Swing. Es una crónica de Rusia que da voz a los olvidados por el sistema, desde internos en instituciones psiquiátricas hasta niñas de pueblos reclutadas para la prostitución...