Alerta por riesgos del esquí de montaña nocturno en estaciones de Aragón

El Observatorio de la Montaña de Aragón avanza en la prevención de los riesgos y la gestión coordinada de las actividades en el medio natural. Preocupan los problemas que se vienen detectando derivados del esquí de montaña nocturno en las estaciones de esquí. Los cuatro grupos de trabajo han compartido este viernes 12 de diciembre con el Pleno las líneas de trabajo para 2026, entre las que están el análisis de los perfiles de senderistas y usuarios de refugios o la mejora de la seguridad en las actividades de montaña. El Observatorio de la Mont

cromax #1 cromax
Al loro porque las pisapistas son unos bicharracos anclados a un cable que no tienen posibilidad de ver a nadie (en teoría no tiene porqué haber nadie en plena noche en una pista de esquí) y ya se ha producido el primer accidente:
www.lugaresdenieve.com/noticia/esquiador-montana-incidente-skimo-pista
La imbecilidad de la gente no conoce límites.
