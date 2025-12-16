edición general
9 meneos
9 clics
Alerta de la noruega Equinor por sabotajes a gasoductos y activos 'offshore' europeos como ocurrió con el Nord Stream

Alerta de la noruega Equinor por sabotajes a gasoductos y activos 'offshore' europeos como ocurrió con el Nord Stream

Miles de kilómetros de cables y tuberías cruzan los fondos marinos de Europa, transportando gas, electricidad y datos, y, por lo que ha advertido el servicio noruego de seguridad, PST (Norwegian Police Security Service o Politiets sikkerhetstjeneste), están desprotegidos. Según ha publicado la energética del mismo país Equinor, la inteligencia rusa sigue llevando a cabo "docenas" de acciones de sabotaje y actividades disruptivas utilizando actores proxy desde finales de 2023. Por eso, ha decidido implantar sistemas de monitorización.

| etiquetas: equinor , noruega , guerra , ucrania , rusia , gas , nord stream , energía
7 2 1 K 76 actualidad
6 comentarios
7 2 1 K 76 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Si en esta noticia son los rusos y en el nordstream no lo fueron y fueron los ucranianos cuando dicen como en Nordstream , es que los ucranianos estan implicados tambien? xD
4 K 66
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#1 De hecho detuvieron a un ucraniano por el Nordstream.

Pero vanos, se llama contexto:

El nordstream era aleman Y RUSO. Suponia muchos ingresos para Rusia, enemigo militar de Ucrania.

Lo de ahora son sabotajes en infraestructuras europeas, socio militar de Ucrania.

Seria asi....

Te vale?
0 K 8
JackNorte #6 JackNorte *
#4 Claro que me vale , el problema es que tu no eres periodista de el español xD Y tu escribirias mucho mejor. Y no disfrazarias algo de lo que no lo es. :-)
En cada atentado de ultraderecha no dicen como el atentado de hamas sino tiene relacion con tal.
0 K 12
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Atacar infraestructuras energéticas clave en Europa y que los autores no tengan consecuencias tras años de investigaciones como pidió Von Leyen.… mal asunto, ya que damos la imagen de que sale gratis.

"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
0 K 20
#5 omega7767
se van a cagar ahora que nos vamos a armar hasta los dientes
0 K 11
#3 mariopg
europa es una putita frágil
0 K 8

menéame