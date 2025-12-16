Alerta de la noruega Equinor por sabotajes a gasoductos y activos 'offshore' europeos como ocurrió con el Nord Stream

Miles de kilómetros de cables y tuberías cruzan los fondos marinos de Europa, transportando gas, electricidad y datos, y, por lo que ha advertido el servicio noruego de seguridad, PST (Norwegian Police Security Service o Politiets sikkerhetstjeneste), están desprotegidos. Según ha publicado la energética del mismo país Equinor, la inteligencia rusa sigue llevando a cabo "docenas" de acciones de sabotaje y actividades disruptivas utilizando actores proxy desde finales de 2023. Por eso, ha decidido implantar sistemas de monitorización.
| etiquetas: equinor , noruega , guerra , ucrania , rusia , gas , nord stream , energía
Pero vanos, se llama contexto:
El nordstream era aleman Y RUSO. Suponia muchos ingresos para Rusia, enemigo militar de Ucrania.
Lo de ahora son sabotajes en infraestructuras europeas, socio militar de Ucrania.
Seria asi....
Te vale?
En cada atentado de ultraderecha no dicen como el atentado de hamas sino tiene relacion con tal.
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen