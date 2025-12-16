Alerta de la noruega Equinor por sabotajes a gasoductos y activos 'offshore' europeos como ocurrió con el Nord Stream

Miles de kilómetros de cables y tuberías cruzan los fondos marinos de Europa, transportando gas, electricidad y datos, y, por lo que ha advertido el servicio noruego de seguridad, PST (Norwegian Police Security Service o Politiets sikkerhetstjeneste), están desprotegidos. Según ha publicado la energética del mismo país Equinor, la inteligencia rusa sigue llevando a cabo "docenas" de acciones de sabotaje y actividades disruptivas utilizando actores proxy desde finales de 2023. Por eso, ha decidido implantar sistemas de monitorización.