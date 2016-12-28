Alerta en Bolsa ante el multibillonario juego circular de OpenAI con las tecnológicas

En poco más de un mes, OpenAI ha suscrito ambiciosos acuerdos de colaboración con Oracle, Nvidia, Advance Micro Devices (AMD) y Broadcom, destinados a invertir en nuevos centros de datos que permitan el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial (IA). Inicialmente, esos pactos han sido acogidos con entusiasmo por el mercado. El 10 de septiembre, día en que Oracle comunicó su alianza con OpenAI (que no está en Bolsa), la cotización de la empresa de Larry Ellison subió cerca de un 36%.