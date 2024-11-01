En Alemania quieren eliminar nombres de calles que honran a líderes comunistas

Evelin Zupke, comisionada del Bundestag para las «víctimas de la dictadura de la SED», ha lanzado una campaña para eliminar los nombres de calles que honran a líderes comunistas en territorios de la antigua RDA. Esta propuesta, presentada como gesto para «honrar a las víctimas» del socialismo, se inscribe en un contexto de criminalización del comunismo en Europa que busca borrar la memoria de aquellos que combatieron y derrotaron al nazismo, al tiempo que se ignora el legado de transformaciones sociales en favor de la clase trabajadora.
Ya verán las orejas al lobo cuando la manipulación deje de funcionar y China les adelante en todo. Será un poco tarde, pero si seguimos vivos, no se nos ha ido la cabeza y no nos han matado en una residencia de ancianos privatizada en la que nos tratan como el culo, nos estaremos descojonando mientras vemos como arrasan con su chiringuito las nuevas revoluciones que ellos mismos van a propiciar con su avaricia y estupidez.
Los trabajadores seguían en las mismas, con la diferencia de que la industria y demás, pasó a estar manejada por cuatro dictadores. Lo de la educación y salud para sus obreros, suena a aquello de con Franco vivíamos mejor, porque instauro la educación pública y la seguridad social. No se de que sindicalistas hablas, pero parece que para ti, los Lech Wallesa no existieron o eran fachas.
La caída del muro de Berlín y el derrumbe de los gobiernos marxistas- leninistas, fue el culmen para un Europa que nunca antes había sido tan democrática. Que sigan existiendo calles con el nombre de esos líderes, es como consentir que aquí siga existiendo simbología franquista.
La lucha contra el nazismo, y sin quitarle importancia, fue en su propia defensa, y no puede obviarse lo que esos partidos hicieron en los años posteriores.
La Revolución Rusa (1917) en sí misma tuvo bajas relativamente bajas (cientos/pocos miles en las tomas de poder), pero la posterior Guerra Civil Rusa (1918-1922) causó cerca de 7 millones de muertes; los Gulags (sistema de campos de trabajo forzado soviético, 1930-1950s) se estima que causaron entre 1.5 y 1.7 millones de muertes directas, aunque las cifras totales
Seguramente. Es la ley del péndulo. Ahora mandan los otros.
En todas partes es igual, sean quienes sean los unos y los otros.