En Alemania quieren eliminar nombres de calles que honran a líderes comunistas

Evelin Zupke, comisionada del Bundestag para las «víctimas de la dictadura de la SED», ha lanzado una campaña para eliminar los nombres de calles que honran a líderes comunistas en territorios de la antigua RDA. Esta propuesta, presentada como gesto para «honrar a las víctimas» del socialismo, se inscribe en un contexto de criminalización del comunismo en Europa que busca borrar la memoria de aquellos que combatieron y derrotaron al nazismo, al tiempo que se ignora el legado de transformaciones sociales en favor de la clase trabajadora.