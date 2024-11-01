edición general
En Alemania quieren eliminar nombres de calles que honran a líderes comunistas

Evelin Zupke, comisionada del Bundestag para las «víctimas de la dictadura de la SED», ha lanzado una campaña para eliminar los nombres de calles que honran a líderes comunistas en territorios de la antigua RDA. Esta propuesta, presentada como gesto para «honrar a las víctimas» del socialismo, se inscribe en un contexto de criminalización del comunismo en Europa que busca borrar la memoria de aquellos que combatieron y derrotaron al nazismo, al tiempo que se ignora el legado de transformaciones sociales en favor de la clase trabajadora.

#7 F.c.r *
Ascazo de políticas, pensar que el comunismo es el demonio, y lo peor de todo, es que la propaganda del stablisment está resultando... Hoy la gente cree que los derechos que tenemos se consiguieron porque los "buenos patronos" decidieron que precisamente, después de la revolución bolchevique y después de la segunda guerra mundial, pues tenían que repartir sus beneficios, tenían que garantizar el sistema de educación y salud para sus obreros, después de 4000 años de civilización, el…   » ver todo el comentario
9
Pablosky #8 Pablosky *
#7 No se podía explicar mejor, gracias por tu mensaje.

Ya verán las orejas al lobo cuando la manipulación deje de funcionar y China les adelante en todo. Será un poco tarde, pero si seguimos vivos, no se nos ha ido la cabeza y no nos han matado en una residencia de ancianos privatizada en la que nos tratan como el culo, nos estaremos descojonando mientras vemos como arrasan con su chiringuito las nuevas revoluciones que ellos mismos van a propiciar con su avaricia y estupidez.
2
Mala #13 Mala
#7 Idealizar lo que ocurría en la Europa del este es absolutamente infantil. Que le pregunten a los que lo vivieron.
Los trabajadores seguían en las mismas, con la diferencia de que la industria y demás, pasó a estar manejada por cuatro dictadores. Lo de la educación y salud para sus obreros, suena a aquello de con Franco vivíamos mejor, porque instauro la educación pública y la seguridad social. No se de que sindicalistas hablas, pero parece que para ti, los Lech Wallesa no existieron o eran fachas.
0
#15 F.c.r
#13 De dónde sacas esa información. Por favor me lo puedes pasar, muchas gracias ... Es para contrastar los informes de calidad de vida, educación, sanidad, vacaciones que se tenía en la Rusia Zarista y en la Europa del este, antes del comunismo y después del comunismo...
0
Mala #17 Mala *
#15 Pues del mismo sitio del que has sacado tú la tuya. El hermetismo de esas dictaduras impedía conocer la realidad de ltodo. Al mundo solo salía su propia propaganda.
0
Mala #9 Mala
El bloque del este estaba compuesto por dictaduras de izquierdas, de partido único.
La caída del muro de Berlín y el derrumbe de los gobiernos marxistas- leninistas, fue el culmen para un Europa que nunca antes había sido tan democrática. Que sigan existiendo calles con el nombre de esos líderes, es como consentir que aquí siga existiendo simbología franquista.
La lucha contra el nazismo, y sin quitarle importancia, fue en su propia defensa, y no puede obviarse lo que esos partidos hicieron en los años posteriores.
3
#12 F.c.r *
#9 Di que sí, claro, lo que tú digas . Igualito es el franquismo al comunismo, al final la gente como tú, defienderá a Luis XVI por Los malos revolucionarios. Hay que ver estos rojeras que querían quitarle los privilegios a la nobleza y el clero, pobrecitos .... Por cierto, Perlan o Ariel?
2
Mala #14 Mala
#12 Yo alucino cuando veo, por estos lares, hablar de dictaduras comunistas como si fuesen la panacea. Es como si la palabra dictadura, cuando va seguida de la palabra izquierda, perdiera su significado.
0
#2 VFR *
Otros que piensan que si no se ve no pasó
1
RegiVengalil #16 RegiVengalil *
#5 a lo mejor es que estos siguientes también merecen cierto reconocimiento (en menéame no parece, desde luego):

La Revolución Rusa (1917) en sí misma tuvo bajas relativamente bajas (cientos/pocos miles en las tomas de poder), pero la posterior Guerra Civil Rusa (1918-1922) causó cerca de 7 millones de muertes; los Gulags (sistema de campos de trabajo forzado soviético, 1930-1950s) se estima que causaron entre 1.5 y 1.7 millones de muertes directas, aunque las cifras totales

…   » ver todo el comentario
1
aupaatu #5 aupaatu *
Parece que los millones de muertos de la URSS que liberó Europa no son víctimas respetables
1
Gry #1 Gry
¿Los van a sustituir por nombres de héroes alemanes que lucharon contra el comunismo? :roll:
0
#3 unocualquierax
#1
Seguramente. Es la ley del péndulo. Ahora mandan los otros.
En todas partes es igual, sean quienes sean los unos y los otros.
1
Gnomo #6 Gnomo
#1 Ya te digo yo que no, que en Alemania está totalmente prohibido cualquier conmemoración o recuerdo al nazismo.
0
#11 VFR
#6 espera a que afd sea decisivo para gobernar
0
fofito #18 fofito
#6 A los alemanes no le hace falta conmemorar o recordar a los nazis... porque los integraron en el aparato de la nueva república federal, especialmente en una lucha contra el comunismo que tenían como propia, y que la ocupación de postguerra y el macarthismo se encargaron de integrar en la RFA.
0
#10 VFR
ya nos tocará antes o después
0
chemado_chema #4 chemado_chema
La falsa equidistancia....
0

