Alemania nunca dejó de armar el genocidio de Israel (EN)
Un nuevo acuerdo bilateral sobre ciberseguridad y el flujo continuo de armas dejan poca ambigüedad sobre la postura de Alemania: no la rendición de cuentas, sino la normalización.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
alemania
15
3
0
K
226
actualidad
2 comentarios
#2
azathothruna
El cadaver del 3er reich alimentando al 4to
0
K
15
#1
Aas59
Alemania siempre ha hecho lo que ha querido si hay dinero a ganar.
0
K
6
