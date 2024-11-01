Alemania no construirá armas nucleares, pero podría acogerse a las armas francesas y británicas

Alemania no tiene armas nucleares, pero está interesada en incorporar las francesas y británicas en un paraguas nuclear similar al de la OTAN. Tanto Francia como el Reino Unido cuentan con misiles balísticos desde submarinos y París, además, tiene más de 50 misiles de crucero lanzados desde los Rafale. Alemania encargó los F-35 para portar armas nucleares norteamericanas pero la decisión de lanzamiento recae en EEUU, mientras Francia ha mantenido su fuerza nuclear separada del mando de la OTAN en base a la autonomía estratégica. Merz parece dis