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Alemania debe considerar los SMR para el futuro sistema energético, afirmó la ministra de economía (eng)

La energía nuclear podría desempeñar un papel en la futura seguridad energética de Alemania, afirmó la ministra de Economía, Katherina Reiche, durante un debate en la Conferencia de Seguridad. Reiche dijo que “la diversificación tecnológica” era clave para la seguridad energética futura. Los SMR podrían contribuir a un “sistema energético resiliente, descentralizado y con bajo contenido de CO2”, dijo Reiche, y agregó que “esto es algo que nuestra sociedad necesita aprender”

| etiquetas: alemania , segurida energética , diversificación , co2
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3 comentarios
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frankiegth #1 frankiegth *
Montar nuevas centrales nucleares en un mundo en el que los misiles están demostrando tener via libre para atacar cualquier cosa no parece un plan sin fisuras.

Me he pasado media vida creyendo que era imposible que nadie se atreviese a atacar nada menos que una central nuclear u otro tipo de instalaciones nucleares, y ya hemos visto incluso como se bombardeaban sin medir las consecuencias supuestas instalaciones nucleares en Irán, o continuos atentados en la central nuclear más grande de Europa ucraniana en Zaporiyia.
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Urasandi #2 Urasandi
#1 Alguien necesita sus residuos para hacer más bombas atómicas...
1 K 28
fofito #3 fofito
Más allá de las grandilocuencias verbales nos encontramos con que Europa depende prácticamente al 100% de la importaciones de uranio,del que Rusia es el mayor proveedor.
Pero también de la tecnología SMR,que también depende ahora mismo de la producida en Rusia y China.
Occidente está todavía en el estado de expectativas prometedoras.
Pero queda muy bien eso de “esto es algo que nuestra sociedad necesita aprender”
0 K 11

menéame