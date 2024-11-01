Alemania debe considerar los SMR para el futuro sistema energético, afirmó la ministra de economía (eng)

La energía nuclear podría desempeñar un papel en la futura seguridad energética de Alemania, afirmó la ministra de Economía, Katherina Reiche, durante un debate en la Conferencia de Seguridad. Reiche dijo que “la diversificación tecnológica” era clave para la seguridad energética futura. Los SMR podrían contribuir a un “sistema energético resiliente, descentralizado y con bajo contenido de CO2”, dijo Reiche, y agregó que “esto es algo que nuestra sociedad necesita aprender”