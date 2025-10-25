edición general
Alemania asegura que no ha cambiado de posición sobre las lenguas en Europa

Alemania asegura que no ha cambiado de posición sobre las lenguas en Europa

El Gobierno germano insiste en que cualquier cambio sobre idiomas en la UE requiere modificar tratados, mientras España prepara una propuesta para debatir con los demás Estados miembros.

Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
HAHAHA Has estat PSOEd! una altra vegada
Supercinexin #2 Supercinexin
La Unión Europea debería tener como idioma únicamente el de la nación que más peso tiene dentro de la misma: el Inglés. Lo demás, todo reliquias folklóricas de paletos provincianos.
#1 Katos
Pues como no cambie de también de futuro en energía se van a comer un mojón.
oceanon3d #4 oceanon3d *
El PP ya fue a toda prisa a llorar al PP europeo.

Este alemán es un alfeñique mental en un sitio que no le va a durar mucho... que Pedro tome buena nota para putearlo cuando se le cuadre.

Que Puig haga lo que quiera y si hay elecciones yo auguro una victoria de las izquierdas sin la necesidad de estos catalanes idos de la pinza.
