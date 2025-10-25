·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5456
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
5331
clics
El malentendido
3866
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5560
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
3764
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
más votadas
416
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
361
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
404
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023
444
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
355
RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
Alemania asegura que no ha cambiado de posición sobre las lenguas en Europa
El Gobierno germano insiste en que cualquier cambio sobre idiomas en la UE requiere modificar tratados, mientras España prepara una propuesta para debatir con los demás Estados miembros.
|
etiquetas
:
alemania
,
lenguas
,
europa
2
1
0
K
22
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
22
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Meneador_Compulsivo
*
HAHAHA Has estat PSOEd! una altra vegada
1
K
29
#2
Supercinexin
La Unión Europea debería tener como idioma únicamente el de la nación que más peso tiene dentro de la misma: el Inglés. Lo demás, todo reliquias folklóricas de paletos provincianos.
0
K
20
#1
Katos
Pues como no cambie de también de futuro en energía se van a comer un mojón.
0
K
10
#4
oceanon3d
*
El PP ya fue a toda prisa a llorar al PP europeo.
Este alemán es un alfeñique mental en un sitio que no le va a durar mucho... que Pedro tome buena nota para putearlo cuando se le cuadre.
Que Puig haga lo que quiera y si hay elecciones yo auguro una victoria de las izquierdas sin la necesidad de estos catalanes idos de la pinza.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Este alemán es un alfeñique mental en un sitio que no le va a durar mucho... que Pedro tome buena nota para putearlo cuando se le cuadre.
Que Puig haga lo que quiera y si hay elecciones yo auguro una victoria de las izquierdas sin la necesidad de estos catalanes idos de la pinza.