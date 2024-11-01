Alejandro de Pedro, el conseguidor de Púnica y amigo de Ayuso condenado a cuatro años de cárcel

Más de diez años después de que estallara la operación Púnica, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra la rama murciana de esta trama de corrupción. Tal y como apunta la Cadena Ser, el magistrado José Ricardo de Prada, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, considera acreditado que en Murcia se articularon contratos públicos simulados con el fin de financiar trabajos de reputación personal del entonces consejero de Industria y Turismo, vulnerando principios básicos de transparencia y legalidad.