PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet

Casi 15.000 euros para un logotipo que cualquiera puede descargar gratis en internet y que el PP y Vox defendieron como seña de identidad de la institución provincial. Para más inri, el gasto no se detiene aquí. La Diputación tiene previsto abonar una cantidad similar para adaptar el logo a distintos formatos de maquetación. Es decir, casi 30.000 euros en total para adquirir, presumir y versionar un diseño que cualquier usuario podría haber encontrado con una simple búsqueda en Google.
O todo a la vez.
Y después el presupuesto incluye desarrollo de imagen corporativa, documentos asociados, cambios en cartelería, etc, etc.
Aquí esta la información, al ser un menor es bastante escueta
Decir que no es solo el logo, también pedían un "manual de marca".
Lo de los 15000 pavos es una pasada, ademas que van al máximo, sin ajustar. Y viendo la web de contratación publica parece que la dipu de Toledo tira con pólvora del rey en los menores.
O sea, esas personas han pagado a 1.600€ cada uno de los 3 puntos y a 5.000€ cada una de las 2 rayas.
Rallados se quedarían quienes les votan si supieran esto.
Eso es lo que dice El Plural. Por eso digo que habría que ver el pliego. Del Plural no me fio nada.
Les ha salido baratísimo el rediseño.
Los 185k€ no incluyen el cambio de todo los carteles de los edificios dependientes de la junta.
En este caso, por supuesto, no vale nada.
Hay que reconocer que el uso ese logotipo concreto encaja como un guante para su objetivo. Luego lo de los 30.000€ para las distintas aplicaciones del logotipo, puede que sea exagerado, pero hay un trabajo que se debe hacer. A ver si algún/a diseñador aporta algo de luz.
Ahora la imagen de la institución es el plagio, el robo y el derroche de dinero público.
Problem?...no, claro.
Mayoría absoluta se llama.
Democracia le llaman.
Si se ha pagado por algún tipo de concurso o servicio creativo de diseño pues entonces sí, claramente parece una estafa.
Así que, en su línea, elplural distorsiona la realidad (por ser benevolente) y dice lo que no es. Primero porque las otras webs que menciona lo que hacen es referenciar a Helvetiphant y, más importante aún, Helvetiphant tiene ese logo con copyright.
Es decir, que eso de "te lo puedes descargar gratis de internet" sí, teóricamente cierto,… » ver todo el comentario
Un poco más de información:
