PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet

Casi 15.000 euros para un logotipo que cualquiera puede descargar gratis en internet y que el PP y Vox defendieron como seña de identidad de la institución provincial. Para más inri, el gasto no se detiene aquí. La Diputación tiene previsto abonar una cantidad similar para adaptar el logo a distintos formatos de maquetación. Es decir, casi 30.000 euros en total para adquirir, presumir y versionar un diseño que cualquier usuario podría haber encontrado con una simple búsqueda en Google.

| etiquetas: pp , vox , diputación de toledo , logotipos gratis
40 comentarios
sat #4 sat
A eso vinieron. Nada nuevo. Al "diseñador", que seguramente será primo del alguno del partido, le habrán pagado 1000 pavos y los otros 14000 en sobrecitos de 2000 a repartir en alguna comilona con cargo al dinero de los ciudadanos. Es el modus operandi de esta gentuza desde hace muchos años.
11 K 83
Furiano.46 #1 Furiano.46
Estafando, como siempre
8 K 67
Joder__soy_yo #27 Joder__soy_yo
#1 la moral, en el fascismo, no está ni se la espera
0 K 7
#34 pushakk
#27 como la inteligencia en sus votantes.
0 K 6
salteado3 #31 salteado3
#1 Te vendo un logo de un castillo por 15.000€, barato barato. Grandes gestores.

dribbble.com/shots/16105998-Castle-logo-concept
0 K 14
mariKarmo #5 mariKarmo
Que han gastado 15.000 en un logo? jajaaj no. Habrán gastado 500 euros. El resto yatúsabe dónde va.
6 K 59
karakol #6 karakol
Pueden escoger quedar como corruptos o como gilipollas incompetentes.

O todo a la vez.
5 K 55
angeloso #3 angeloso
Perfecto para que se quejen ellos mismos "Veis como lo público no funciona??"
6 K 52
shake-it #7 shake-it
Lo peor no es que hagan lo que siempre han hecho en su partido, que es meter dinero en la caja de todos para quedárselo entre los suyos. Es que su nivel de burdeza y subnormalidad es aterrador. Joder, que hasta para trincar hace falta tener un poquito de cabeza.
3 K 45
#2 Traxtos
No os quejéis que les ha salido más barato que este otro www.marketingdirecto.com/marketing-general/polemica-logo-banco-imagene. ¡Grandes gestores!
5 K 41
ewok #16 ewok
#2 Como siempre, grandes gestores para ellos mismos. Los demás son secundarios.
3 K 36
ewok #25 ewok
#10 #11 Eso que dices es verdad, y como dice #19 se paga por el trabajo, la eficacia, idoneidad, etc. Un logo puede costar eso y más, pero si es cierto que lo han descargado, es un caso como el que menciona #2, aunque en este caso es un poco menos cutre ya que, de hecho, sí que mejora un poco el anterior.
0 K 12
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Me gustaría ver el pliego de condiciones, porque intuyo que esto es lo habitual "15.000 euros por un logo"

Y después el presupuesto incluye desarrollo de imagen corporativa, documentos asociados, cambios en cartelería, etc, etc.
2 K 34
Joice #37 Joice
#10 Justo a eso me refería en #9
0 K 7
Elandrius #30 Elandrius
La noticia sale hoy, pero la contratación es de hace un año.

Aquí esta la información, al ser un menor es bastante escueta

contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&i

Decir que no es solo el logo, también pedían un "manual de marca".

Lo de los 15000 pavos es una pasada, ademas que van al máximo, sin ajustar. Y viendo la web de contratación publica parece que la dipu de Toledo tira con pólvora del rey en los menores.
1 K 22
Khadgar #35 Khadgar *
Pe... pero... ¡Perro Sanxe! ¡Casoplón! ¡Colegio privado! ¡COLEGIO PRIVADO!
0 K 15
Mltfrtk #28 Mltfrtk
Con ese dinero se puede contratar a algún renombrado artista de artes plásticas de la región para que haga el logo. Pero claro, así no te puedes quedar con la pasta.
0 K 14
OCLuis #8 OCLuis *
15.000 € por tres puntos y dos raya.

O sea, esas personas han pagado a 1.600€ cada uno de los 3 puntos y a 5.000€ cada una de las 2 rayas.

Rallados se quedarían quienes les votan si supieran esto.
2 K 14
#15 Tensk
#8 Tú la historia del ingeniero retirado que lo llaman para resolver un problema con una máquina y les cobra (según quien te la cuente) 50.000€ por marcar dónde falla, le preguntan y dice "1 euro por la tiza con la que marcar el fallo, 49.999 por saber dónde" no la conoces.
1 K 21
OCLuis #38 OCLuis
#15 La conozco de sobra; eres tú quien creo que olvida los jarabes milagrosos que vendían los buhoneros que curaban y prevenían contra miles de males y que estaban hechos de simples jugos de verduras.
0 K 13
#40 Tensk
#38 Soy más fan de los de serpiente. Pero oye, para conocer historias, la que te has marcado te ha quedado un tanto fuera de lugar.
0 K 11
ewok #18 ewok
#8 Quién lo diría, conociendo como conocen el negocio de las rayas.
0 K 12
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#21 Estos se han gastado 15k sólo por el logotipo y tienen previsto gastarse otros 15k en adaptarlo.
Eso es lo que dice El Plural. Por eso digo que habría que ver el pliego. Del Plural no me fio nada.
0 K 13
angelitoMagno #11 angelitoMagno
El nuevo logo de Correos costó unos 160.000€
www.newtral.es/la-nueva-identidad-de-correos-no-ha-costado-250-000-eur

Les ha salido baratísimo el rediseño.
0 K 13
#21 konde1313
#11 El propio enlace que mandas explica que el importe no es sólo por el logo. Estos se han gastado 15k sólo por el logotipo y tienen previsto gastarse otros 15k en adaptarlo.
0 K 11
comadrejo #32 comadrejo
#11 Otro famoso cambio de logo: www.elplural.com/autonomias/cambio-diseno-grafico-junta-pp-cs-cuesta-1

Los 185k€ no incluyen el cambio de todo los carteles de los edificios dependientes de la junta.
1 K 17
chatOGT #19 chatOGT
qué estupidez. Se paga por el trabajo que hay detrás. Un logo puede costar eso y mucho más.

En este caso, por supuesto, no vale nada.
0 K 10
#36 beltraneja
#19 Si yo fuera la empresa que diseña el logo ya estaria tardando en acreditar que el resto de trabajos que hago están en esos márgenes. Si es su primer y único logo, o el resto de trabajos no superan los 1000 euros, pues no podrán, claro.
0 K 7
Joice #9 Joice
A mí este asunto me suena a aquello de "no te cobro por apretar un tornillo, sino por saber qué tornillo había que apretar".

Hay que reconocer que el uso ese logotipo concreto encaja como un guante para su objetivo. Luego lo de los 30.000€ para las distintas aplicaciones del logotipo, puede que sea exagerado, pero hay un trabajo que se debe hacer. A ver si algún/a diseñador aporta algo de luz.
1 K 10
Tyler.Durden #26 Tyler.Durden
#9 Eso no tiene nada que ver aquí. Yo llegué a cobrar 18.000 euros por un logotipo que gustará más o menos pero llevaba un trabajo detrás de estudio, conceptualización y ejecución. Estos jetas han entrado en un banco de imágenes gratuito y han copiado lo primero que han encontrado. Conozco a inútiles que hacen eso pero que al menos tienen la decencia de cobrar 200 euros de mierda por un logo robado.
0 K 7
Dovlado #29 Dovlado
Muy apropiado.

Ahora la imagen de la institución es el plagio, el robo y el derroche de dinero público.
:clap:
0 K 9
#14 molybdate
Grandes gestores
0 K 8
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
15.000 euros gratis pa la buchaca.
Problem?...no, claro.
Mayoría absoluta se llama.
Democracia le llaman.
0 K 8
anv #17 anv
Mira que pagar 15000€ por algo que una IA te hace en segundos. Es ridículo a día de hoy pagar por el diseño de un logo. Eso se acabó.
0 K 7
#24 sovieterrimo
¿"Toledo, capital mundial de Minecraft"?
0 K 7
#13 encurtido
El artículo no especifica gastos, pero me recuerda a cuando Correos cambió el logo publicando el coste y toda la "fachosfera" estuvo descojonándose semanas. Pero en realidad incluye sustituir allá donde esté y otro tipo de gastos que explicados, parecen razonables.

Si se ha pagado por algún tipo de concurso o servicio creativo de diseño pues entonces sí, claramente parece una estafa.
0 K 7
#20 Tensk
#13 Más allá de eso, en realidad el logo es de Helvetiphant {0x2122} | dribbble.com/shots/16105998-Castle-logo-concept y tiene copyright.

Así que, en su línea, elplural distorsiona la realidad (por ser benevolente) y dice lo que no es. Primero porque las otras webs que menciona lo que hacen es referenciar a Helvetiphant y, más importante aún, Helvetiphant tiene ese logo con copyright.

Es decir, que eso de "te lo puedes descargar gratis de internet" sí, teóricamente cierto,…   » ver todo el comentario
2 K 30
#33 Givetuban
#23 Esto es lo que venía buscando.
0 K 6
#39 Licar
Por si a alguien le interesa, la empresa que ha hecho el logotipo se llama Ideograma. Y se ha hizo con un contrato menor.

Un poco más de información:

www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/toledo/20241205/dip
0 K 6

menéame