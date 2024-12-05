PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet

Casi 15.000 euros para un logotipo que cualquiera puede descargar gratis en internet y que el PP y Vox defendieron como seña de identidad de la institución provincial. Para más inri, el gasto no se detiene aquí. La Diputación tiene previsto abonar una cantidad similar para adaptar el logo a distintos formatos de maquetación. Es decir, casi 30.000 euros en total para adquirir, presumir y versionar un diseño que cualquier usuario podría haber encontrado con una simple búsqueda en Google.