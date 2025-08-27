edición general
Alejandra Monera entrará en la universidad con 15 años tras desafiar al sistema: "En los colegios normales no atendía"

Alejandra Monera entrará en la universidad con 15 años tras desafiar al sistema: "En los colegios normales no atendía"

Alejandra no es una adolescente común. A sus 15 años está a punto de dar el salto a la universidad —una edad que para la mayoría marca apenas el inicio del último curso de la ESO—, y su historia es el resultado de una conjunción única de talento, ambiente familiar extraordinario y un sistema educativo alternativo que ha sabido tolerar, potenciar y acompañar toda su diversidad de intereses.

21 comentarios
janatxan #1 janatxan
Esperemos que no acabe siendo otro juguete roto del orgullo y prepotencia de unos padres demasiado orgullosos de una cria sin infancia.
5
Nihil_1337 #4 Nihil_1337
#1 El sistema educativo actual, según sus propias estadísticas de hace 10 años cuando decidieron abruptamente dejar de tomarlas, hace fracasar al 50% de los alumnos con altas capacidades que detecta. Tal vez deberías buscar ahí tus juguetes rotos, ¿no crees?
5
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 fracasan ellos.

Meritocracia, pavo.
0
Nihil_1337 #11 Nihil_1337
#5 xD Te has tragado el cuento.
0
rusito #8 rusito
#4 El sistema educativo público y también algunos centros privados dejan mucho que desear. En mi entorno, las únicas personas que conocí que hablaban inglés perfectamente, o tenían una progenitor estadounidense que les hablaba en ese idioma o se habían criado en Inglaterra. Ellos me decían, olvídate de aprender a hablar inglés perfectamente en un centro educativo español, olvídate de la escuela oficial de idiomas, ellos iban a clase para aprobar o pero para sacarse el título, nada mas. Y así con todo lo demás, una extranjera se sorprendió que en su país viviseccionaban a una rana, hacían experimentos de química siendo niños... y aquí, no hacían prácticas de nada
1
Nihil_1337 #12 Nihil_1337
#8 Si, mucha gente, como puedes ver en los comentarios, lo soluciona con el sesgo publico bueno/privado élite malo, pero es que no es una cuestión de en que manos está si no de como está diseñado el sistema en sí y a eso ya les cuesta darle una vuelta. La mayoría no tienen hijos y si los tienen delegan su educación el lo que tengan más cerca de casa y tiran millas xD
1
shinjikari #15 shinjikari
#12 La mayoría no tienen hijos y si los tienen delegan su educación el lo que tengan más cerca de casa y tiran millas

O que no pueden pagar 9000€/año + gastos por churumbel, ¿no? Que a lo mejor les encantaría el Waldorf / Montessori / Escolapios / Franciscanos de turno pero no pueden pagarlo.
0
Nihil_1337 #17 Nihil_1337
#15 La mayoría de la población lo único que pide del sistema educativo es que les permita dejar a sus hijos mientras ellos están en el curro. Ya. Les jode las pocas huelgas que hace el profesorado, que ya no secunda ni el 50% de los propios docentes, y cualquier intento por mejorar el sistema no lo apoyan y pero claro luego quieren Waldorf pero no pueden pagárselo xD Lo siento pero el victimismo parental padefo frente al sistema educativo actual no me lo trago en absoluto.
0
StuartMcNight #18 StuartMcNight
#8 Luego resulta que emigras, trabajas con extranjeros de todo el mundo y.... no son todos unos genios super bien educados con una base proporcionada por el colegio envidiable.

El sistema sera mejor o peor... pero somos todos unos maricomplejines de espanto.
1
frankiegth #10 frankiegth
#0. Lo he leido así por encima y parece más un edulcorado publireportaje que otra cosa.

#4. El sistema educativo actua es malo, pero también me parece malo plantearse no mezclar a los estudiantes de "élite" con los estudiantes normales. En realidad en un sistema educativo que funcionase los estudiantes "con dificultades" podrian beneficiarse de compartir clase y aprendizaje junto con buenos o incluso brillantes estudiantes, que es justo lo que puede ocurrir con cierta facilidad en los entornos universitarios.
1
Nihil_1337 #14 Nihil_1337
#10 Tener altas capacidades no te convierte en élite de nada. Mezclar a todos los estudiantes esta genial siempre que se cubran las necesidades educativas de todos, mezclarlos por que estén mezclados mientras vulneras el derecho a la educación de los que se encuentre en los margenes por arriba y por abajo pues es una puta mierda para las familias que se encuentren en esos márgenes, ¿no crees?
1
frankiegth #19 frankiegth
#14. '...que estén mezclados mientras vulneras el derecho a la educación de los que se encuentre en los margenes por arriba y por abajo...'

¿Y qué "derecho" dices que es ese? El problema a atajar es que la educación pública y obligatoria sea de extrema calidad para todos sin que los "márgenes" supongan problema alguno. Lo que pregona este artículo es el "elitismo" como salida válida en base a una mal entendia y practicada "exclusividad", que para mí no es solución en absouto.
0
Nihil_1337 #21 Nihil_1337
#19 El derecho recogido en el artículo 27 de la constitución española. Y si, el problema es ese pero a nadie le importa, y mientras a nadie le importe como para hacer algo para solucionarlo, los que lo sufrimos nos buscamos las vueltas y establecemos prioridades económicas en base a las cartas que nos han tocado jugar porque los niños crecen muy rápido mientras seguimos teorizando sobre el problema con las manos en los huevos.
0
#16 Eukherio
#4 Tarde o temprano la mayoría fracasará con esa actitud. Siempre se culpa al sistema educativo, y es cierto que se necesitan un montón de recursos para trabajar con chavales con altas capacidades, pero es que después también van a tener el problema de que en ese plan no van a servir para trabajar, por muy listos que sean. O te lo montas tú o no existen demasiados trabajos en los que tú hagas lo que te apetece cuando te apetece. Por eso después ves que el chaval con altas capacidades está limpiando un supermercado o se ha sacado una oposición facilita y ha pedido plazas allí donde menos curro había.
1
shinjikari #3 shinjikari
Por si le interesan a alguien las tarifas del colegio protagonista de este publirreportaje: britishmontessori.es/wp-content/uploads/2024/02/TARIFAS-BRITISH-MONTES
4
#6 eshu
Pedazo publireportaje de una escuela que se puede permitir un numero muy reducido de familias en este pais, tengan hijos con altas capacidades o sin ellas.

¿O tienen becas para pobres?
2
#7 laruladelnorte
#6 A partir de tres chiquillos te hacen precio. :-D
1
shinjikari #13 shinjikari
#6 No, no tienen becas, pero te lo financian si quieres (tal cual lo explican en su web).
0
#2 kaos_subversivo
Qué prisa por entrar al mercado laboral a que te exploten... :troll:
0
#9 Galton
Una curiosidad, no citan a qué universidad va a ir... mi sueldo a que no va a ser pública...
0
Professor #20 Professor
Y es por esto que el comunismo no funciona. No somos todos iguales, ni podemos serlo.
0

