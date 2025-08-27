Alejandra Monera entrará en la universidad con 15 años tras desafiar al sistema: "En los colegios normales no atendía"

Alejandra no es una adolescente común. A sus 15 años está a punto de dar el salto a la universidad —una edad que para la mayoría marca apenas el inicio del último curso de la ESO—, y su historia es el resultado de una conjunción única de talento, ambiente familiar extraordinario y un sistema educativo alternativo que ha sabido tolerar, potenciar y acompañar toda su diversidad de intereses.
| etiquetas: altas capacidades , sistema educativo , educación
Meritocracia, pavo.
O que no pueden pagar 9000€/año + gastos por churumbel, ¿no? Que a lo mejor les encantaría el Waldorf / Montessori / Escolapios / Franciscanos de turno pero no pueden pagarlo.
El sistema sera mejor o peor... pero somos todos unos maricomplejines de espanto.
#4. El sistema educativo actua es malo, pero también me parece malo plantearse no mezclar a los estudiantes de "élite" con los estudiantes normales. En realidad en un sistema educativo que funcionase los estudiantes "con dificultades" podrian beneficiarse de compartir clase y aprendizaje junto con buenos o incluso brillantes estudiantes, que es justo lo que puede ocurrir con cierta facilidad en los entornos universitarios.
¿Y qué "derecho" dices que es ese? El problema a atajar es que la educación pública y obligatoria sea de extrema calidad para todos sin que los "márgenes" supongan problema alguno. Lo que pregona este artículo es el "elitismo" como salida válida en base a una mal entendia y practicada "exclusividad", que para mí no es solución en absouto.
¿O tienen becas para pobres?