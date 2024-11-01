Una alcaldesa socialista califica de "castigo" que abran un centro de menores extranjeros no acompañados en su pueblo

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga ha comprado un edificio en el Camino Real de Cartes con la intención de acoger menores extranjeros no acompañados. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, ha criticado que Cartes es un "Conjunto Histórico de Especial Protección" y que la decisión es "un hecho muy grave, con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación”. “Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado.
Y la noticia es??
El titular nacional sería un pueblo que se ofrece a facilitar esta situacion.