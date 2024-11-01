edición general
Una alcaldesa socialista califica de "castigo" que abran un centro de menores extranjeros no acompañados en su pueblo

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga ha comprado un edificio en el Camino Real de Cartes con la intención de acoger menores extranjeros no acompañados. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, ha criticado que Cartes es un "Conjunto Histórico de Especial Protección" y que la decisión es "un hecho muy grave, con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación”. “Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado.

Rogue #2 Rogue
Los socialistas, ni son sociales ni de izquierdas
#3 tierramar
En Vitoria el PSOE ha impuesto en contra de la opinión de la población, la construcción y próxima apertura del mayor centro de menas de España.
jmdesbarrando #4 jmdesbarrando
Pero no eran tan buenos esos chicos? Hay que ser hipocrita para apoyarlos que se queden a gastos pagados....eso si, lejos de mi casa...
#5 Borgiano
Una verdad incómoda.
#1 Crtx89 *
Un pueblo no quiere centro de menas.
Y la noticia es??
El titular nacional sería un pueblo que se ofrece a facilitar esta situacion.
