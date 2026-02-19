La alcaldesa de Alcalá de Henares se niega a cesar al comisario jefe de la Policía local, denunciado por dos mujeres por violencia de género

Se puede leer perfectamente cambiando vista lectura.Luis Antonio Moreno ha sido denunciado anteriormente por acoso sexual y laboral, por hechos que ocurrieron cuando trabajaba en Torrejón de Ardoz, pero el Ayuntamiento alcalaíno dice que no tomará medidas “hasta que no haya una sentencia judicial firme”. Dos mujeres han denunciado al actual comisario de la Policía Municipal de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar.