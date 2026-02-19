edición general
La alcaldesa de Alcalá de Henares se niega a cesar al comisario jefe de la Policía local, denunciado por dos mujeres por violencia de género

Se puede leer perfectamente cambiando vista lectura.Luis Antonio Moreno ha sido denunciado anteriormente por acoso sexual y laboral, por hechos que ocurrieron cuando trabajaba en Torrejón de Ardoz, pero el Ayuntamiento alcalaíno dice que no tomará medidas “hasta que no haya una sentencia judicial firme”. Dos mujeres han denunciado al actual comisario de la Policía Municipal de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar.

Supongo que Miguel Tellado acudirá raudo a pedir a gritos su dimisión.
No hay día que no haya una noticia de policías violando a compañeros, policías siendo racistas, incluso con compañeros, policías traficando con droga o siendo colaboradores de la red de narcotráfico o directamente siendo los cabecillas de la red de narcotráfico....

En serio, qué coño hace asuntos internos? No hay nadie que controle en este país? Menuda limpieza hay que hacer en las FCSE.
#1 Te doy pistas de la ideología de esas fuerzas?
Igual, te orienta
