El alcalde socialista de Mejorada manda al único coche patrulla del municipio a la casa okupada de su suegra para evitar una nueva usurpación  

El municipio madrileño de Mejorada del Campo vivió un episodio que ha desatado la indignación política y sindical. La única patrulla operativa de la Policía Municipal permaneció durante la tarde y buena parte de la madrugada vigilando el inmueble de la suegra del alcalde, el socialista Jorge Capa, que se encontraba okupado. La patrulla de la Policía Municipal se retiró ayer lunes tras la presencia de empleados de una empresa de desokupación que negociaron con el okupa su salida.