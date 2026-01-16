·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10898
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4096
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4019
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4348
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3766
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
423
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
312
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
441
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
257
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
813
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
35
clics
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anuncia acciones judiciales tras el archivo de la denuncia por acoso sexual: "Toca pedir responsabilidades"
Tras el archivo de la denuncia presentada por dirigentes del PSOE local, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales
|
etiquetas
:
algeciras
,
landaluce
,
acoso sexual
8
2
0
K
96
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CharlesBrowson
Y hace bien. Esperemos que tenga el mismo interés y cobertura como las denuncias que le presentaron
4
K
50
#4
Pejeta
#1
Pues como le pase lo lamo con las denuncias a Podemos, puede esperar sentado,
0
K
6
#2
tronchastiles
Jose Igancio tiene que emprender aciones judiciales ante una denuncia presumiblemente falsa ya que la fiscalía, como todo podemos comprobar, no actua de oficio.
Lo comento para todos aquellos que siguen pensando que las denuncias falsas en este país suponen el 0'0001%
3
K
44
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Como viene siendo habitual, la fiscalía no investigara y no se contabiliza como denuncia falsa
1
K
22
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo comento para todos aquellos que siguen pensando que las denuncias falsas en este país suponen el 0'0001%