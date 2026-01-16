edición general
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anuncia acciones judiciales tras el archivo de la denuncia por acoso sexual: "Toca pedir responsabilidades"

Tras el archivo de la denuncia presentada por dirigentes del PSOE local, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Y hace bien. Esperemos que tenga el mismo interés y cobertura como las denuncias que le presentaron
Pejeta #4 Pejeta
#1 Pues como le pase lo lamo con las denuncias a Podemos, puede esperar sentado, {0x1f609}
tronchastiles #2 tronchastiles
Jose Igancio tiene que emprender aciones judiciales ante una denuncia presumiblemente falsa ya que la fiscalía, como todo podemos comprobar, no actua de oficio.

Lo comento para todos aquellos que siguen pensando que las denuncias falsas en este país suponen el 0'0001%
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Como viene siendo habitual, la fiscalía no investigara y no se contabiliza como denuncia falsa
