El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia de acoso sexual y malversación

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, después de que abandonara la militancia por una denuncia de presunto acoso sexual. Fuentes del PP en el Senado han informado a RTVE que de momento se incorporará al grupo mixto y han explicado que depende de él si deja el acta o no. El PSOE denunció a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la posible comisión de los "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de.......

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Se mantiene en el cargo en el Ayuntamiento y en el senado seguirá cobrando y en el grupo mixto
#2 tromperri *
Cuando empiecen a salir los casos de los señoros de la derecha vamos a flipar.
Aunque romper la ley del silencio en las mafias siempre es difícil.
javierchiclana #3 javierchiclana
Es el típico cacique, desde 2011 en la alcaldía con una ampia red de clientelismo político. Los mandatos democráticos deberían estar limitados a 2 legislaturas.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Si pero no dimite de ninguno de sus cargos, sigue chupando de la vaca.
javierchiclana #6 javierchiclana
#5 Ya. Es una simulación de desvinculación, puro maquillaje del PP. Si fueran en serio el PP de Algeciras, que tienen mayoría absolutísima, haría una moción de censura y pondría a otro Alcalde de su partido.
#4 Poligrafo
Mierda para todos.
