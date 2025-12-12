El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia de acoso sexual y malversación

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, después de que abandonara la militancia por una denuncia de presunto acoso sexual. Fuentes del PP en el Senado han informado a RTVE que de momento se incorporará al grupo mixto y han explicado que depende de él si deja el acta o no. El PSOE denunció a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la posible comisión de los "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de.......