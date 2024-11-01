·
10
meneos
39
clics
Alberto Ginés, campeón de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad 2025
Ha logrado la segunda posición en la última prueba del circuito en Koper (Eslovenia) por detrás de Sorato Anraku y se lleva el primer título de Copa del Mundo.
escalada
,
alberto ginés
,
español
,
copa del mundo
#2
mmlv
Grande!
1
K
40
#1
alcama
Deportes que solo seguimos en Juegos Olímpicos
0
K
5
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
