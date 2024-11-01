edición general
Alberto Ginés, campeón de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad 2025

Ha logrado la segunda posición en la última prueba del circuito en Koper (Eslovenia) por detrás de Sorato Anraku y se lleva el primer título de Copa del Mundo. www.meneame.net/story/alberto-gines-campeon-olimpico-escalada-tambien-

mmlv #2 mmlv
Grande!
alcama #1 alcama
Deportes que solo seguimos en Juegos Olímpicos
menéame