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Albares pide en la BBC a EE.UU. e Israel que «se den cuenta» de que la guerra en Irán «está fuera de control»

Asimismo, enfatizó que la acción unilateral emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán fue una violación del derecho internacional porque no se ajusta a la Carta de la ONU ni a sus principios. En unas declaraciones a la cadena BBC, Albares dijo que estos ataques son «extremadamente peligrosos para la vida humana y el medio ambiente, y ya estamos viendo el tremendo impacto en los precios de la energía. Esto perjudica el bienestar de nuestros ciudadanos.» Los precios del gas subieron hoy después del ataque israelí del miércoles contra...

| etiquetas: albares , guerra , eeuu , israel , irán
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4 comentarios
8 2 1 K 104 actualidad
calde #2 calde
no enlaceis medios de manipulación por favor
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
En Israel están encantados con ello y en EEUU su presidencia no se entera ni por dónde les da el aire.
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Gry #3 Gry *
Decir que está "fuera de control" es la forma políticamente correcta de decir que quienes la controlan no tienen ni puta idea de lo que están haciendo ni de cual es su objetivo ni de cómo terminarla. :-P
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ixo #4 ixo
Boicot. xD
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menéame