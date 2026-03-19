Albares pide en la BBC a EE.UU. e Israel que «se den cuenta» de que la guerra en Irán «está fuera de control»

Asimismo, enfatizó que la acción unilateral emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán fue una violación del derecho internacional porque no se ajusta a la Carta de la ONU ni a sus principios. En unas declaraciones a la cadena BBC, Albares dijo que estos ataques son «extremadamente peligrosos para la vida humana y el medio ambiente, y ya estamos viendo el tremendo impacto en los precios de la energía. Esto perjudica el bienestar de nuestros ciudadanos.» Los precios del gas subieron hoy después del ataque israelí del miércoles contra...