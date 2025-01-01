Alarmante caída en la vacunación en Argentina

El infectólogo Ricardo Teijeiro advirtió sobre la preocupante disminución en las tasas de vacunación, especialmente entre adolescentes y niños, en un contexto donde la desinformación y la falta de educación amenazan el bienestar colectivo. “La vacuna no es un bien personal, es un bien social”, subrayó Teijeiro, enfatizando que la inmunización no solo protege al individuo, sino que fortalece la salud de toda la comunidad.
| etiquetas: argentina , vacunación
Entre el antivacunas RFK Jr visitando a Milei hace poco y Miguel Bosé en la TV argentina
“La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”
poco pasa
www.meneame.net/story/robert-kennedy-jr-llega-argentina-discutir-desre
www.meneame.net/story/no-son-vacunas-son-experimentos-geneticos-miguel