Alarmante caída en la vacunación en Argentina

El infectólogo Ricardo Teijeiro advirtió sobre la preocupante disminución en las tasas de vacunación, especialmente entre adolescentes y niños, en un contexto donde la desinformación y la falta de educación amenazan el bienestar colectivo. “La vacuna no es un bien personal, es un bien social”, subrayó Teijeiro, enfatizando que la inmunización no solo protege al individuo, sino que fortalece la salud de toda la comunidad.