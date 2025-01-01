edición general
8 meneos
5 clics
Alarmante caída en la vacunación en Argentina

Alarmante caída en la vacunación en Argentina

El infectólogo Ricardo Teijeiro advirtió sobre la preocupante disminución en las tasas de vacunación, especialmente entre adolescentes y niños, en un contexto donde la desinformación y la falta de educación amenazan el bienestar colectivo. “La vacuna no es un bien personal, es un bien social”, subrayó Teijeiro, enfatizando que la inmunización no solo protege al individuo, sino que fortalece la salud de toda la comunidad.

| etiquetas: argentina , vacunación
8 0 0 K 99 actualidad
8 comentarios
8 0 0 K 99 actualidad
vviccio #1 vviccio
La próxima pandemia será provocada por los antivacunas.
4 K 63
Asimismov #3 Asimismov
#1 ya son una plaga
0 K 12
mariKarmo #4 mariKarmo
#1 Igual nos quitamos a la mitad, con un poco de suerte.
0 K 11
dogday #6 dogday
#4 ojalá.
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Libertad carajo!!

Entre el antivacunas RFK Jr visitando a Milei hace poco y Miguel Bosé en la TV argentina
“La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”

poco pasa

www.meneame.net/story/robert-kennedy-jr-llega-argentina-discutir-desre

www.meneame.net/story/no-son-vacunas-son-experimentos-geneticos-miguel
2 K 35
tsukamoto #7 tsukamoto
lo que cayó alarmantemente en Argentina, fue el coeficiente intelectual medio en el momento en que pensaron que "lo mas inteligente" era votar a un tio que tiene por asesor a un perro muerto. ..a apartir de ahí, lo de las vacunas, pues tampoco resulta tan extraño :troll:
0 K 15
enak #8 enak
Lo malo no es que se la jueguen ellos, es que se pierde la inmunidad de grupo y afecta sobretodo a los inmunodeprimidos.
0 K 9

menéame