Alan Dye se va de Apple. Hablemos de los diseñadores que hicieron posible su carrera [Ing]

Todo el mundo está hablando de la marcha de Alan Dye a Meta. Es un buen momento para hablar de los diseñadores que hicieron posible la carrera de Dye (y la mía) y nunca obtuvieron el reconocimiento de Apple que se merecen. Conoce a los diseñadores Michael y Denise Okuda. Diseño plano. Rectángulos redondeados. Interfaces táctiles. Tipografía limpia sobre fondos oscuros. Diseños adaptables. Los Okuda hicieron todo eso en 1987. Con un presupuesto de televisión. Para “Star Trek: La nueva generación.”