Airbus lanza un nuevo avión con un pasillo,una nueva versión del A220

No es un avión absolutamente nuevo, pero es un producto inexistente: Airbus ha decidido lanzar ya al mercado el A220-500, basado en el modelo heredado de Bombardier que tantos elogios genera, pero orientado a un mercado un poco más elevado, con más pasajeros hasta competir en este sentido con el propio A320 y el B737 (Airbus entregó 200 aviones más que Boeing en 2025). Los aviones se van a prevender ya para ver si se justifica su lanzamiento en la segunda parte de este año. La fábrica será, naturalmente, la de Mirabel, en Canadá.....

Más pasajeros,más estrecho.No veo yo las ventajas desde el punto de vista del viajero.
No se, a excepción de un par de veces que he ido en avión con 2 pasillos...lo normal no es tener un avión con un pasillo?
