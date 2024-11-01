Airbus lanza un nuevo avión con un pasillo,una nueva versión del A220

No es un avión absolutamente nuevo, pero es un producto inexistente: Airbus ha decidido lanzar ya al mercado el A220-500, basado en el modelo heredado de Bombardier que tantos elogios genera, pero orientado a un mercado un poco más elevado, con más pasajeros hasta competir en este sentido con el propio A320 y el B737 (Airbus entregó 200 aviones más que Boeing en 2025). Los aviones se van a prevender ya para ver si se justifica su lanzamiento en la segunda parte de este año. La fábrica será, naturalmente, la de Mirabel, en Canadá.....