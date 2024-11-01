edición general
9 meneos
10 clics
Air Canada suspende seis rutas por el aumento de los precios del combustible aeronáutico

Air Canada suspende seis rutas por el aumento de los precios del combustible aeronáutico

La compañía Air Canada,principal aerolínea de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, anunció este viernes la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), por el aumento de los precios del combustible aeronáutico. Los vuelos suspendidos son las rutas internacionales Toronto-JFK (Nueva York), Toronto-Salt Lake City y Montreal-JFK así como los trayectos nacionales Vancouver-Fort McMurray y Toronto-Yellowknife. Además, Air Canada suspendió la entrada en servicio del Montreal-Guadalajara..

| etiquetas: air canada , suspensión , seis rutas aumento , precios , combustible
8 1 0 K 107 Avionéame
3 comentarios
8 1 0 K 107 Avionéame
#3 Pitchford
Lo que no han podido conseguir las inexistentes tasas al queroseno lo ha conseguido el increible Trump. Por fin bajan las emisiones de la aviación. Espero que a los vuelos de jets privados sean los primeros a los que les restrinjan el queroseno cuando se racione.
1 K 40
cocolisto #1 cocolisto
El empezose del acabose y las barbas de tu vecino...
0 K 20
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Todo va bien, según Trump y sus seguidores en Mnm la guerra de Irán está ganada y el Estrecho reabierto, circulen, nada que ver...  media
0 K 17

menéame