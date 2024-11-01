edición general
3 meneos
30 clics
aiCV: La Nueva Herramienta para Crear Currículums Dinámicos con IA

aiCV: La Nueva Herramienta para Crear Currículums Dinámicos con IA

aiCV es una innovadora aplicación en fase beta que permite a los usuarios generar currículums en formato HTML de manera sencilla y rápida. Utilizando modelos de lenguaje avanzados, aiCV ofrece diseños atractivos y personalizables, con elementos visuales dinámicos como burbujas y fondos animados. Además, los usuarios pueden publicar su CV en una URL pública, facilitando su compartición, y controlar la opción de descarga en PDF. Con aiCV, crear un currículum impactante nunca ha sido tan fácil.

| etiquetas: currículum , inteligenciaartificial. tecnología. reclutamiento. html
2 1 0 K 22 tecnología
9 comentarios
2 1 0 K 22 tecnología
#5 Alcalino
Esto es cojonudo

Los RRSS usando IAs para cribar los currículums de los candidatos, que también han sido creados por IA
2 K 39
#7 ombresaco
#5 lo veo, y subo a IA generando visitas automaticas a YouTube, spotify y similares para que algoritmos de IA recomienden contenido generado por IA
1 K 30
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#5 Total para que luego nadie los lea
0 K 7
Torrezzno #1 Torrezzno *
Espan?

Mismo CSS que esta otra
meneame.net/m/tecnología/curso-html-19-5-optimizacion-imagenes-seo-ba

Coñe pidele a la IA que te haga otro
0 K 20
Pacman #2 Pacman *
#1 no, solo una web curiosa

Si ves el perfil del meneante veras que es del palo de las cosas que manda

Creo yo

Pd, aunque no subía yo mis datos ahí mi loco
0 K 10
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 yo creo que todas son suyas
0 K 20
Pacman #4 Pacman
#3 ostia, pues que máquina o_o
0 K 10
#6 ombresaco
- En el CV dice uque tiene facilidad para general documentos IA. ¿Me podria dar algun ejemplo?
+ un momento,le voyba preguntar a chartgpt
0 K 10
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#6 Contratado!
0 K 7

menéame