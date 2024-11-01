aiCV: La Nueva Herramienta para Crear Currículums Dinámicos con IA

aiCV es una innovadora aplicación en fase beta que permite a los usuarios generar currículums en formato HTML de manera sencilla y rápida. Utilizando modelos de lenguaje avanzados, aiCV ofrece diseños atractivos y personalizables, con elementos visuales dinámicos como burbujas y fondos animados. Además, los usuarios pueden publicar su CV en una URL pública, facilitando su compartición, y controlar la opción de descarga en PDF. Con aiCV, crear un currículum impactante nunca ha sido tan fácil.
| etiquetas: currículum , inteligenciaartificial. tecnología. reclutamiento. html
