Hace menos de un mes, Donald Trump y Ursula von der Leyen celebraban el que consideraron el "acuerdo más grande de la historia" para evitar una guerra comercial entre EE. UU. y la UE. Pero, a una semana del inicio del nuevo curso político, esto parece hoy más un sueño de una noche de verano que una realidad. Esta semana Trump ha amenazado con nuevos aranceles a los países que regulen o graven al sector digital. Se ve que ha visto la debilidad europea
| etiquetas: trump
A Úrsula vas a ir por rojo piligroso
Von der Pfizer y el resto de traidores del PP europeo nos estan llevando a la ruina.
Luego la cama.
Y ahora el desayuno
Hay claras sospechas de injerencia en la política, como lo de nuestro primer astronauta Carrero, o los tratos con el campechano.
Nos prohiben hacer acuerdos con China en temas de seguridad (imagínese vd. el motivo).
Sabemos que han espiado a líderes europeos.
Nos ponen aranceles para doblegarnos a su conveniencia... y ahora nos dictan las leyes.
Qué más hace falta para ver que son un enemigo que nos quiere de vasallos?
Cuándo vamos a tratarlos como se merecen?