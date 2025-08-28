Ahora Trump va contra la regulación europea de servicios digitales

Hace menos de un mes, Donald Trump y Ursula von der Leyen celebraban el que consideraron el "acuerdo más grande de la historia" para evitar una guerra comercial entre EE. UU. y la UE. Pero, a una semana del inicio del nuevo curso político, esto parece hoy más un sueño de una noche de verano que una realidad. Esta semana Trump ha amenazado con nuevos aranceles a los países que regulen o graven al sector digital. Se ve que ha visto la debilidad europea