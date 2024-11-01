Ahora que el petróleo está subiendo, ¿tiene más sentido pensar en un coche eléctrico? Esto es lo que dicen las matemáticas

Cuando ves titulares que hablan de barriles por encima de los 100 dólares otra vez, conflictos militares y ataques a infraestructuras energéticas, la sensación que a mí me ronda por la cabeza es más que clara, el precio de llenar el depósito no depende ni de ti ni de tu coche, sino de lo que ocurra a miles de kilómetros. El último episodio lo deja bastante claro. El precio del petróleo ha subido cerca de un 11% en un solo día, superando los 103 dólares por barril, y en poco más de una semana se ha encarecido casi un 44%.