Ahora que el petróleo está subiendo, ¿tiene más sentido pensar en un coche eléctrico? Esto es lo que dicen las matemáticas

Cuando ves titulares que hablan de barriles por encima de los 100 dólares otra vez, conflictos militares y ataques a infraestructuras energéticas, la sensación que a mí me ronda por la cabeza es más que clara, el precio de llenar el depósito no depende ni de ti ni de tu coche, sino de lo que ocurra a miles de kilómetros. El último episodio lo deja bastante claro. El precio del petróleo ha subido cerca de un 11% en un solo día, superando los 103 dólares por barril, y en poco más de una semana se ha encarecido casi un 44%.

8 comentarios
Verdaderofalso
Al final Trump va hacer más por el coche eléctrico chino que los propios chinos con su mejor campaña de marketing xD

Y ya no digamos la energía renovable
2
Grahml
SPOILER ALERT!!!!!!!:

Sí.
0
llanerosolitario
#1 #3 Si el coche ya lo tienes pagado, sale más a cuenta llenar el depósito que pagar el préstamo + las recargas de la batería :troll:
0
MoñecoTeDrapo
#4 y si no necesitas coche, eso que te ahorras...
1
josde
#7 Compara el precio de un gasolina con un electrico y que tienes que tener donde cargarlo, si no hace feo tirar la manguera por la terraza
0
MoñecoTeDrapo
Referencia rápida: unos 1.000 euros al año de ahorro. Ahora a comparar precios de coches.
0
josde
#3 Ademas la luz también va para arriba a buen ritmo, ya no son esos 1.000€ de ahorro.
0
MoñecoTeDrapo
#5 bueno, comparan con combustible a 1,60. Ahora está por 1,80. La luz no sube tanto. ¿Verdad? ¿Verdad. Anakin? :-S
0

