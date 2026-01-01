Y ahora, ¿a cuánto el m² de tierra incendiada? (Argentina)

Adorni anunciaba –en 2025– una de las modificaciones legislativas impulsadas por Javier Milei. “En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo por 30 o 60 años después de un incendio”. Con Milei, tierra arrasada, tierra liberada. Mientras transcurre el verano austral, una ola de incendios destruyó –en menos de una semana– más de 14.000 hectáreas en las zonas de Epuyén y El Hoyo.