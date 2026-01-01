edición general
Y ahora, ¿a cuánto el m² de tierra incendiada? (Argentina)

Y ahora, ¿a cuánto el m² de tierra incendiada? (Argentina)

Adorni anunciaba –en 2025– una de las modificaciones legislativas impulsadas por Javier Milei. “En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo por 30 o 60 años después de un incendio”. Con Milei, tierra arrasada, tierra liberada. Mientras transcurre el verano austral, una ola de incendios destruyó –en menos de una semana– más de 14.000 hectáreas en las zonas de Epuyén y El Hoyo.

#1 harverto
Buena política para un país, verlo arder hasta los cimientos.
Noeschachi #5 Noeschachi
#1 Menos cansao que talar con motosierra
#3 UNX
He leído algo sobre esto, y hay varias teorías de la conspiración como apunta el artículo. La verdad supongo que saldrá a la luz, y no me extrañaría que los sionistas estén detrás.
#6 pirat
Que suertudos, van a desaparecer rápidamente en vez de nuestra lenta agonía.
josde #2 josde
Política de oídos sordos con los incendios, con ella va a arder toda Argentina.
bacilo #4 bacilo
¿Alguna duda de que Milei solo quiere ver el mundo arder?
