edición general
4 meneos
21 clics
“Ah, ¿pero tú eres gitano?”: una de cada tres personas en España siente poca o ninguna simpatía hacia este colectivo

“Ah, ¿pero tú eres gitano?”: una de cada tres personas en España siente poca o ninguna simpatía hacia este colectivo

Siete de cada diez españoles reconocen saber poco o nada sobre la historia y cultura de la comunidad gitana en el país

| etiquetas: gitanos , integración , racismo
3 1 0 K 39 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
JoseRvValjean #3 JoseRvValjean *
Una de cada tres dice xD
1 K 18
#1 Feliberto
De la cultura gitana sabemos ya bastante :troll:
2 K 12
#2 Agrimensor
#1 en los hospitales públicos tienen un máster sobre cultura tribal gitana
2 K 9

menéame