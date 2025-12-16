·
4
meneos
21
clics
“Ah, ¿pero tú eres gitano?”: una de cada tres personas en España siente poca o ninguna simpatía hacia este colectivo
Siete de cada diez españoles reconocen saber poco o nada sobre la historia y cultura de la comunidad gitana en el país
|
etiquetas
:
gitanos
,
integración
,
racismo
3
1
0
K
39
actualidad
3 comentarios
#3
JoseRvValjean
*
Una de cada tres dice
1
K
18
#1
Feliberto
De la cultura gitana sabemos ya bastante
2
K
12
#2
Agrimensor
#1
en los hospitales públicos tienen un máster sobre cultura tribal gitana
2
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
