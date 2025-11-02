edición general
Agrovoltaica: cultivos y electricidad

La instalación de placas solares en tierras agrícolas se afianza como una propuesta que no solo protege lo plantado frente a las inclemencias climáticas, también permite aumentar la generación de energía verde. El interés por este tipo de proyectos crece, pero también los desafíos que requieren abordar: los costes son altos y exigen ajustar la densidad de la siembra, el riego, así como las técnicas y herramientas para la cosecha. La productividad de la tierra de cultivo puede aumentar el 70% combinando paneles solares y cultivo de cosechas.

#1 Pitchford *
Tan pronto como se pueda, toda la fotovoltaica en tierras agrícolas debería ser agrovoltaica, combinándola con pastos o cultivos. Es más complicado de gestionar, pero casi se duplica la productividad de los terrenos y se multiplica su biodiversidad, en especial si la parte agrícola es en ecológico o en regenerativo. Estéticamente también beneficia al paisaje frente a la fotovoltaica pura.
