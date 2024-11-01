Agrippa Von Nettesheim, un mago-sabio del renacimiento

Heinrich Cornelius). N. en Colonia el 14 de septiembre de 1486, m. en Grenoble el 18 de febrero de 1535. Figura típica del mago-docto del Renacimiento, viajero, aventurero, algo charlatán y profundísimo pensador; junto con Paracelso, suministró el modelo para la figura del Faust goethiano. Doctorado en teología, el insaciable afán de viajes y aventuras que le acompañará toda la vida le impulsa a la profesión de soldado de ventura; y sirve siete años en Italia en los ejércitos de Maximiliano I de alemania, del marqués de Monferrato...