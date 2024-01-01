edición general
Por qué los agricultores de Utah están luchando con la salud mental (Eng)

Bajo las presiones de una industria volátil, los agricultores están muriendo por suicidio en la tercera tasa más alta por vocación en el estado. Un programa federal que ofrecía a los agricultores de Utah terapia gratuita tuvo tanto éxito que se quedó sin dinero en cuatro meses. Pero los legisladores han decidido no seguir financiándolo.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Alto índice de suicidios: Los agricultores estadounidenses tienen 3,5 veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general.

El American Farm Bureau ha subrayado en recientes comunicados de prensa que los cambios de política de la administración Trump en torno a

#5 cybermouse
#1 ¿Estos son los conocidos como Red Necks?
Supercinexin #4 Supercinexin *
Votar a Trump te vuelve loco, hijos de Utah.
www.bbc.co.uk/news/election/2024/us/states/ut
Asimismov #2 Asimismov
Recuerdo cuando se hablaba de la alta tasa de suicidios entre los agricultores en India, principalmente a causa de las semillas transgénicas y sus derechos de patente.

Ya solo me queda decir: ¡Bienvenidos al club de agricultores terminados!
kastanedowski #3 kastanedowski
Y la sicologia paga las deudas?
