Los agricultores franceses toman las calles contra la nefasta política agraria europea

En medio de un invierno cargado de tensiones, los agricultores franceses han vuelto a tomar las calles y las carreteras con sus tractores, desatando una ola de protestas que paraliza puntos clave del país. Con el objetivo de defender un sector al borde del colapso, miles de ganaderos y productores denuncian que las políticas agrarias de la Unión Europea (UE) priorizan a las grandes multinacionales en detrimento de las explotaciones familiares, empujándolas inexorablemente hacia la quiebra.