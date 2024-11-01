edición general
Los agricultores franceses toman las calles contra la nefasta política agraria europea

En medio de un invierno cargado de tensiones, los agricultores franceses han vuelto a tomar las calles y las carreteras con sus tractores, desatando una ola de protestas que paraliza puntos clave del país. Con el objetivo de defender un sector al borde del colapso, miles de ganaderos y productores denuncian que las políticas agrarias de la Unión Europea (UE) priorizan a las grandes multinacionales en detrimento de las explotaciones familiares, empujándolas inexorablemente hacia la quiebra.

| etiquetas: agricultores , francia , toman la calle , política agraria europera , nefasta
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Se viene un colapso del cagarse. El tecnofeudalismo ha llegado para arrasarlo todo.
