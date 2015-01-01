edición general
3 meneos
110 clics

Un agricultor encuentra en su finca el 'tesoro oculto' del narco Pablo Escobar: 600 millones de dólares

Mientras desempeñaba sus labores en la plantación ubicada en palma en Bogotá, descubrió un tesoro valorado en 600 millones de dólares que pertenecía al conocido narcotraficante Pablo Escobar. Fue en el momento de empezar a trabajar la tierra cuando, al cavar, identificó un objeto que se encontraba totalmente enterrado bajo ella.

| etiquetas: duplicada , agritultor , tesoro , pablo escobar
2 1 2 K 11 cultura
8 comentarios
2 1 2 K 11 cultura
#1 asgard_gainsborough
Meneo esta noticia más que nada para quejarme de los periódicos (que son unos cuantos) que están sacando esta noticia ahora, cuando es algo que sucedió en 2015 y ya fue meneado aquí en su día
www.notimerica.com/sociedad/noticia-agricultor-colombiano-desentierra-
Pero parece que nada impide que un montón de periódicos vuelvan a sacar la noticia y omitan el detalle de que eso pasó hace 10 años. Además del que meneo, por…   » ver todo el comentario
2 K 27
#5 fasta
#1 Estamos en Agosto, si no hay noticias se reciclan
0 K 11
#2 cocococo
Hay que poner ese tesoro de 300 millones de dólares a buen recaudo.
2 K 25
#6 molybdate
#2 Mejor, porque 100 millones en billetes es mucho. Y fácil que se pierda
0 K 7
#7 Troglobyte
Joder, encontrarse 600M de un narco muerto y devolverlos sin quedarte nada, no sé si es virtud moral o ser tonto del culo. Me quedo con la duda.
1 K 21
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
Calladito, alma de cántaro. Ahora ni las gracias te darán.
0 K 12
elsnons #3 elsnons
Esos cien millones ya fueron a parar a manos de Petro, por eso gobierna con caviar en Colombia y es amigo de ZP y toda su patulea.
1 K 9
#4 Leon_Bocanegra
#3 Maldito ZP !! Malo , malo , malo.
Se merece unos azotes en el culito .
0 K 12

menéame