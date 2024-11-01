Agreden con un machete y un bate de béisbol a un sintecho en Ceuta  

Un hombre sin hogar ha sido brutalmente agredido en Ceuta por varios individuos que usaron un machete y un bate de béisbol. Un grupo formado por varias personas, cuya edad aparente no superaría los 19 años, se aproximó al lugar con la intención de sustraer la furgoneta donde descansaba la víctima. La víctima, que ha tenido que ser atendida en el hospital, es un hombre muy querido al que se le conoce popularmente como ‘Saddam’. Pernocta en este vehículo por propia voluntad. Los agresores son de Ceuta.
