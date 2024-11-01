edición general
Agente del Servicio Secreto intenta impresionar a su cita y es suspendido por compartir detalles de seguridad sobre JD Vance [ENG]

Un miembro del Servicio Secreto de los EE.UU asignado al vice presidente JD Vance ha sido suspendido tras aparecer un vídeo en el que aparece discutiendo detalles sensibles de seguridad con una mujer, que se cree que es su cita. El vídeo ha desencadenado una investigación interna, la suspensión de los permisos de seguridad del agente y una revisión más amplia de los entrenamientos en la agencia, resaltando el riesgo de las interacciones en lugares públicos.

themarquesito
#0 No son los servicios secretos sino el Servicio Secreto, que es una agencia muy específica estadounidense que tiene dos funciones: luchar contra la falsificación de dinero, y proteger al presidente, vicepresidente, etc.
calde
#4 Ostia, lo primero no lo sabía. la falsificación de dinero... interesante...

qué caos tener una agencia para casa todos de delito (a perseguir o a cometer, claro... :roll: )
themarquesito
#6 Es una agencia del Departamento del Tesoro a la que luego le terminaron endosando el proteger al presidente y cargos similares, pero su función original era la de luchar contra el dinero falso (cosa que sighe haciendo).

#0 Te corrijo los errores
calde
#3 o un chistoso sin más
calde
"El video ha gatillado una investigación..."

:calzador:
PauMarí
#2 tradición automática de disparado o directamente generación por IA usando las palabras que no tocaban?
R2dC
Ya uno no puede ni hablar de la tienda de muebles y sus últimas ofertas en sofás.
menéame