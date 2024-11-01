Agente del Servicio Secreto intenta impresionar a su cita y es suspendido por compartir detalles de seguridad sobre JD Vance [ENG]

Un miembro del Servicio Secreto de los EE.UU asignado al vice presidente JD Vance ha sido suspendido tras aparecer un vídeo en el que aparece discutiendo detalles sensibles de seguridad con una mujer, que se cree que es su cita. El vídeo ha desencadenado una investigación interna, la suspensión de los permisos de seguridad del agente y una revisión más amplia de los entrenamientos en la agencia, resaltando el riesgo de las interacciones en lugares públicos.