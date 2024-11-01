Un agente de la policía metropolitana de Londres que apareció en un documental de la BBC está acusado de violación, control coercitivo y delitos sexuales (ENG)

Un oficial en servicio de la Policía Metropolitana que apareció en un documental de la BBC ha sido acusado de violación y agresión sexual. El agente Mahad Abdalla, de 28 años, debe comparecer ante el tribunal el viernes después de haber sido acusado también de estrangular a una mujer y de participar en un comportamiento controlador y coercitivo. El oficial, de Chiswick, al oeste de Londres, fue filmado por un equipo de cámara de la BBC mientras cumplía con sus funciones como oficial de respuesta en el distrito de Ealing como parte del documen