África vuelve a poner a Palestina en el centro: la Unión Africana exige el fin del exterminio en Gaza

La Unión Africana volvió a fijar posición en el tablero global y denunció el “exterminio” del pueblo palestino en plena cumbre de jefes de Estado en Addis Abeba. Con más de 72 mil muertos en Gaza y una tregua frágil, África reactivó su histórica diplomacia anticolonial y exigió respeto al derecho internacional. La intervención reafirma una memoria política común forjada contra el apartheid y la dominación racial. En un mundo fracturado, el bloque africano sostiene a Palestina como cuestión central de justicia global.

#1 lamarisevadecañas
Es una vergüenza que ha día de hoy sigamos bailando el agua a Isra3l y los EEUU
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Nosotros no, la escoria de los políticos que tenemos en la UE
#4 lamarisevadecañas
#3 a los que vota la mayoría
azathothruna #5 azathothruna
#3 Sabes que no se necesita segunda enmienda verdad?
haprendiz #2 haprendiz *
«En un escenario internacional marcado por tensiones crecientes y por la persistencia del conflicto en Gaza, la intervención africana volvió a consolidar a la Unión Africana como uno de los foros multilaterales donde la cuestión palestina continúa siendo presentada como parte de una agenda global de descolonización y derecho internacional.»

Mientras, en la Unión Europea...  media
