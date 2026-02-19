África vuelve a poner a Palestina en el centro: la Unión Africana exige el fin del exterminio en Gaza

La Unión Africana volvió a fijar posición en el tablero global y denunció el “exterminio” del pueblo palestino en plena cumbre de jefes de Estado en Addis Abeba. Con más de 72 mil muertos en Gaza y una tregua frágil, África reactivó su histórica diplomacia anticolonial y exigió respeto al derecho internacional. La intervención reafirma una memoria política común forjada contra el apartheid y la dominación racial. En un mundo fracturado, el bloque africano sostiene a Palestina como cuestión central de justicia global.