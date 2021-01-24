edición general
Las afirmaciones falsas o engañosas de Trump suman un total de 30 573 en cuatro años de su primera administración (Eng)

El proyecto del equipo Fact Checker de The Washington Post recopiló 30 573 declaraciones falsas o engañosas hechas por Trump durante su primer mandato, con un promedio de ~21 por día.

#3 DatosOMientes
Hay gente con menos comentarios en Menéame y más mentiras.
sleep_timer #5 sleep_timer
Da igual, habla para putos subnormales, que son sus votantes.
#1 capitan.meneito
El proyecto del equipo Fact Checker no da abasto.
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Bah! Según he leído ha dicho que su padre naZió en Alemania. Tampoco nos vamos a escandalizar entre 30573 y 30574!
SantanaS #4 SantanaS
Que cuenten lo que es verdad que acaban antes. Yo doy por sentado que cualquier cosa que dice es falso y/o una gilipollez.
