·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6362
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4886
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4349
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5190
clics
InfluRatas
5041
clics
Mascotas
más votadas
511
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
524
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
571
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
544
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
342
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
14
clics
Las afirmaciones falsas o engañosas de Trump suman un total de 30 573 en cuatro años de su primera administración (Eng)
El proyecto del equipo Fact Checker de The Washington Post recopiló 30 573 declaraciones falsas o engañosas hechas por Trump durante su primer mandato, con un promedio de ~21 por día.
|
etiquetas
:
trump
,
administración
,
mentiras
,
presidente
14
2
0
K
145
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
145
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
DatosOMientes
Hay gente con menos comentarios en Menéame y más mentiras.
0
K
12
#5
sleep_timer
Da igual, habla para putos subnormales, que son sus votantes.
0
K
12
#1
capitan.meneito
El proyecto del equipo Fact Checker no da abasto.
0
K
11
#2
El_Tio_Istvan
Bah! Según he leído ha dicho que su padre naZió en Alemania. Tampoco nos vamos a escandalizar entre 30573 y 30574!
0
K
11
#4
SantanaS
Que cuenten lo que es verdad que acaban antes. Yo doy por sentado que cualquier cosa que dice es falso y/o una gilipollez.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente