Los afectados del Metro de San Fernando denuncian el abandono del Gobierno de Ayuso: "Pagamos la hipoteca de una vivienda que ya no existe"

La ampliación del suburbano madrileño, que fue impulsada por Esperanza Aguirre, provocó la destrucción de 73 viviendas y daños importantes en más de 600 en San Fernando de Henares y Coslada. La Comunidad de Madrid ha gastado 171 millones de euros para rehabilitar la línea 7B. Los vecinos denuncian que las indemnizaciones ofrecidas por el Gobierno regional son irrisorias: "Con lo que ofrecen podría comprarme un local de cinco o seis metros cuadrados".