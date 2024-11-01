edición general
Los afectados del Metro de San Fernando denuncian el abandono del Gobierno de Ayuso: "Pagamos la hipoteca de una vivienda que ya no existe"

La ampliación del suburbano madrileño, que fue impulsada por Esperanza Aguirre, provocó la destrucción de 73 viviendas y daños importantes en más de 600 en San Fernando de Henares y Coslada. La Comunidad de Madrid ha gastado 171 millones de euros para rehabilitar la línea 7B. Los vecinos denuncian que las indemnizaciones ofrecidas por el Gobierno regional son irrisorias: "Con lo que ofrecen podría comprarme un local de cinco o seis metros cuadrados".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El pasado sábado reabrió la línea 7B del Metro de Madrid. Cuatro años y 171 millones de euros después, no queda prácticamente nada de los barrios que se vieron afectados por estos derrumbes, fruto del proyecto de ampliación del suburbano impulsado por Esperanza Aguirre, que han causado la destrucción de 73 viviendas y daños importantes en más de 600 en San Fernando de Henares y Coslada.
#2 mcfgdbbn3
Es como los coches, te piñan el coche y en vez de reponerte lo que tenías, te dan el dinero que decide quién ha piñado tu coche.
