·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15409
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8615
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5559
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3758
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3844
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
más votadas
445
La izquierda estúpida en Aragón y en España
335
Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso
730
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
361
El subdirector del colegio Alborada, salpicado por abusos sexuales a menores, es el alcalde del PP en Anchuelo (Madrid)
552
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
7
clics
Aeralie Brighton - Light of Nibel (BSO Ori & The Blind Forest)
Canción principal de la banda sonora del videojuego Ori & The Blind Forest, con la voz de Aeralie Brighton.
|
etiquetas
:
ori
,
blind
,
forest
,
aeralie
,
brighton
,
ost
,
bso
,
videojuego
1
1
0
K
23
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
23
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
Es una de las canciones más impresionantes de su género que pueden escucharse. Pegaría más como banda sonora de un videojuego de aventura o rpg pero le tocó ser un plataformas, lo cual no quita que el videojuego es igualmente muy bello y muy bien hecho.
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente