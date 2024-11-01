edición general
13 meneos
23 clics
Aemet traslada a la jueza de la dana que Igualdad no le hizo ninguna consulta los días 28 y 29 de octubre

Aemet traslada a la jueza de la dana que Igualdad no le hizo ninguna consulta los días 28 y 29 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que en los días 28 y 29 de octubre de 2024 "no consta" en sus registros "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con la Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad.

| etiquetas: aemet , dana , catarroja
11 2 0 K 133 actualidad
3 comentarios
11 2 0 K 133 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Joder, que mierda de titular.

Pensaba que era el ministerio de igualdad, y he pensado ¿Y qué cojones pinta el ministerio de igualdad aquí?

Pero no hablan del ministerio, si no del Consell, y resulta que la titular es: Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad.

Vale, lo importante no es que sea Igualdad.
10 K 119
ansiet #2 ansiet
Por tanto, a la vista de la información disponible, "no se tiene constancia de que la Vicepresidencia Primera del Consell o la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda efectuaran consultas meteorológicas a Aemet en las fechas señaladas", reitera el organismo en su escrito
Para que consultar nada si lo más probable es que sean "cuatro gotas", como siempre, para que vamos a alarmar a la gente y que no vengan a la Cdad Valenciana a gastar sus cuartos en el puente que se acerca.
3 K 47
pepel #3 pepel *
Cada vez estáis más solos, pperros.
1 K 32

menéame