Aemet traslada a la jueza de la dana que Igualdad no le hizo ninguna consulta los días 28 y 29 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que en los días 28 y 29 de octubre de 2024 "no consta" en sus registros "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con la Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad.