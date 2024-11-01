Aemet traslada a la jueza de la dana que Igualdad no le hizo ninguna consulta los días 28 y 29 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que en los días 28 y 29 de octubre de 2024 "no consta" en sus registros "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con la Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad.
| etiquetas: aemet , dana , catarroja
Pensaba que era el ministerio de igualdad, y he pensado ¿Y qué cojones pinta el ministerio de igualdad aquí?
Pero no hablan del ministerio, si no del Consell, y resulta que la titular es: Vicepresidencia Primera del Consell y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad.
Vale, lo importante no es que sea Igualdad.
Para que consultar nada si lo más probable es que sean "cuatro gotas", como siempre, para que vamos a alarmar a la gente y que no vengan a la Cdad Valenciana a gastar sus cuartos en el puente que se acerca.