La Aemet investiga un posible tornado en Sevilla

Sevilla se ha despertado esta mañana con un inusual y violento fenómeno meteorológico que ha obligado a las autoridades a investigar la posible formación de un tornado en la ciudad. Según las primeras investigaciones, el suceso ha sido catalogado como un "frente singular" caracterizado por una intensa cantidad de agua y fuertes rachas de viento, que entró por Extremadura y atravesó la provincia de manera rápida y concentrada entre las 07:30 y las 07:40 horas,destacando que el fenómeno ha provocado numerosas caídas de árboles y graves incidencia