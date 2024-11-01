edición general
La Aemet investiga un posible tornado en Sevilla

Sevilla se ha despertado esta mañana con un inusual y violento fenómeno meteorológico que ha obligado a las autoridades a investigar la posible formación de un tornado en la ciudad. Según las primeras investigaciones, el suceso ha sido catalogado como un "frente singular" caracterizado por una intensa cantidad de agua y fuertes rachas de viento, que entró por Extremadura y atravesó la provincia de manera rápida y concentrada entre las 07:30 y las 07:40 horas,destacando que el fenómeno ha provocado numerosas caídas de árboles y graves incidencia

Alakrán_ #3 Alakrán_
Sevilla, la nueva provincia de Galicia. Lleva ya para dos años lloviendo como si no hubiera un mañana.
He estado casi un mes por vacaciones, cuando no llovía estaba nublado. Solo dos días de puro sol de invierno.
#2 sarri
Toda la vida ha habido tornados en Sevilla :troll:
