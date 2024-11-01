La AEMET informa de que se suspende la primavera

Según la agencia, "se esperan temperaturas notablemente más altas de lo normal para esta época del año, especialmente las máximas que serán más propias de principios de verano". Y no, no es una exageración: según los datos del ECMWF, gran parte del suroeste peninsular y del valle del Ebro estará en el percentil 99% respecto al periodo de referencia 1991-2020 para la fecha. Vamos a vivir una de las temperaturas más cálidas jamás registradas para un 20 de abril en esas zonas. La primavera ya no es lo que era.