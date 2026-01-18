edición general
La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la borrasca Harry

Advierte de 'posibles crecidas e inundaciones', fuertes rachas de viento y olas que pueden llegar a los seis metros

NPCMeneaMePersigue
Vamos a DANA, temporal, borrasca fuerte cada 3 semanas

Mientras los políticos "Lo bueno del cambio climático es que el buen tiempo se alarga" decían

Te mienten con las pensiones, con el cambio climático, con todo... y nos cuesta vidas.
