3
meneos
16
clics
La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la borrasca Harry
Advierte de 'posibles crecidas e inundaciones', fuertes rachas de viento y olas que pueden llegar a los seis metros
|
etiquetas
:
aemet
,
valencia
,
comunidad valenciana
3
0
0
K
44
actualidad
1 comentarios
3
0
0
K
44
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Vamos a DANA, temporal, borrasca fuerte cada 3 semanas
Mientras los políticos "Lo bueno del cambio climático es que el buen tiempo se alarga" decían
Te mienten con las pensiones, con el cambio climático, con todo... y nos cuesta vidas.
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
