edición general
15 meneos
30 clics
Aemet amplía el aviso rojo en las comarcas valencianas de la Ribera y la Safor hasta medianoche por "peligro extraordinario"

Aemet amplía el aviso rojo en las comarcas valencianas de la Ribera y la Safor hasta medianoche por "peligro extraordinario"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso, que finalizaba a las 15 horas, acabará ahora a las 23.59 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables.

| etiquetas: avisos climatológicos , alerta roja , aviso rojo aemet
13 2 2 K 50 ciencia
12 comentarios
13 2 2 K 50 ciencia
#1 kilometro80
De extraordinario tiene poco, últimamente sale un aviso cada semana
0 K 9
Skiner #2 Skiner *
#1 Tienes razón ultimamente avisan con frecuencia,
(en este caso no se refiere a la frecuencia sino al posible daño cuantioso, no existe un aviso ordinario) :troll:
Existen 3 niveles: Aviso Amarillo: el peligro es bajo, Aviso Naranja: el peligro es importante y Aviso Rojo: el peligro es extraordinario.
Peligro extraordinario se refiere a esto:
Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.
Recomendación: Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
2 K 40
TonyStark #3 TonyStark
#1 si avisan pq avisan, y si se van de comida al ventorro pq se van de comida al ventorro...
0 K 11
Skiner #4 Skiner *
#3 Si esas son las opciones, prefiero que avisen :wall:
El Ventorro y las multiples negligencias supusieron 228 muertos.
0 K 7
Skiner #6 Skiner *
#5 NO es duplicada, no lees esa información, la Aemet el aviso rojo original duraba hasta las 14.59 y yo aviso que lo han ampliado hasta las 23.59.
No lees ni lo más elemental :wall:
En todo caso es una actualización y ampliación de la información.
0 K 7
Ripio #7 Ripio
#6 Y te vas corriendo a votar negativo la primera como muro de pago, que es mentira que lo sea.

cc @eirene
0 K 20
Skiner #8 Skiner
#7 Es que es un muro de pago y de eso han pasado más de 3 horas :shit:
0 K 7
Ripio #10 Ripio
#8 Y además, un aviso de Aemet no es "ciencia"
cc @tnt80
0 K 20
Skiner #11 Skiner *
#10 Los avisos de la Aemet son fantasias de gente que tira las cartas. :shit:
Hay que ser muy ignorante para no reconocer la metereología como ciencia.

Aviso a la gente para que se ponga a salvo, incluido personajes abyectos como tú.
0 K 7
Malinke #9 Malinke
Aemet, Aemet y Aemet. Ya van varios envíos sobre lo que dice Aemet al respecto de varias zonas y aquí lo transcendental es el aviso de las comunidades a la pblación que allí habita.
0 K 11
Skiner #12 Skiner *
#9 Error la Aemet es la única que emite avisos en toda España.
En las diferentes comunidades autónomas los servicios de emergencia emiten Alertas.
Y en este envio si te molestas en leer el enlace de la noticia se informan de ambas cosas primero el aviso de la AEMET y después la Alarma que ha mandado el servicio de emergencias en las comarcas afectadas.
0 K 7

menéame