Aemet amplía el aviso rojo en las comarcas valencianas de la Ribera y la Safor hasta medianoche por "peligro extraordinario"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso, que finalizaba a las 15 horas, acabará ahora a las 23.59 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables.