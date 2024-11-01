Aemet amplía el aviso rojo en las comarcas valencianas de la Ribera y la Safor hasta medianoche por "peligro extraordinario"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso, que finalizaba a las 15 horas, acabará ahora a las 23.59 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables.
| etiquetas: avisos climatológicos , alerta roja , aviso rojo aemet
(en este caso no se refiere a la frecuencia sino al posible daño cuantioso, no existe un aviso ordinario)
Existen 3 niveles: Aviso Amarillo: el peligro es bajo, Aviso Naranja: el peligro es importante y Aviso Rojo: el peligro es extraordinario.
Peligro extraordinario se refiere a esto:
Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.
Recomendación: Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. No viaje salvo que sea estrictamente necesario. Se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.
El Ventorro y las multiples negligencias supusieron 228 muertos.
www.meneame.net/story/alerta-roja-valencia-lluvias-torrenciales
No lees ni lo más elemental
En todo caso es una actualización y ampliación de la información.
cc @eirene
cc @tnt80
Hay que ser muy ignorante para no reconocer la metereología como ciencia.
Aviso a la gente para que se ponga a salvo, incluido personajes abyectos como tú.
En las diferentes comunidades autónomas los servicios de emergencia emiten Alertas.
Y en este envio si te molestas en leer el enlace de la noticia se informan de ambas cosas primero el aviso de la AEMET y después la Alarma que ha mandado el servicio de emergencias en las comarcas afectadas.