Las advertencias de China intensifican la presión sobre la deuda estadounidense y el dólar

La presión sobre los activos estadounidenses parece que está lejos de remitir.

China introduce un nuevo foco de inquietud. En línea con la estrategia de gestoras como Pimco o Amundi, que ya han deslizado la posibilidad de reducir su exposición a EE UU,Ante la imprevisibilidad de la política de Donald Trump, los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras del país,recortar sus tenencias de deuda,

estrategia de diversificación y protección frente a la volatilidad que atraviesa el mercado estadounidense.El dólar y la deuda...