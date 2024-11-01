·
13
meneos
186
clics
Adopta al perro Sanchez
Sanchez es senior, masculino, tranquilo y afectuoso. Está adiestrado y tiene necesidades especiales. Se lleva bien con otros perros, con gatos y con niños.
|
etiquetas
:
perro
,
sanchez
,
adopción
7
6
0
K
162
#1
Torrezzno
Ta gracioso, se hace querer el jodio
1
K
23
#2
Pertinax
No requiere un gran presupuesto.
2
K
23
#3
jonolulu
Pocos kilómetros, siempre en garaje. Todavía está en garantía, único dueño
0
K
15
#4
diablos_maiq
#3
bajo consumo
0
K
13
#6
Meneacer
Le puedes pedir la patita en español y en inglés.
0
K
10
#7
Leon_Bocanegra
Pero por lo que veo ahí son dos perros. Mi duda es si el otro es su hermano que se quedaría escondido en la casa mientras dice vivir en Portugal. O es el juez Peinado que se pega a Sánchez como una lapa para que no comenta más actos de corrupción satanista.
0
K
9
#5
Vini.Jr.
»
ver comentario
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
