Adolfo Suárez no sometió a referéndum la monarquía porque las encuestas le dijeron que perdería

¿Por qué no hubo referéndum sobre monarquía o república durante la transición? En una entrevista no conocida de la periodista Victoria Prego en 1995 al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, Suárez responde. "Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum..., hacíamos encuestas y perdíamos", admite. La solución para que esta consulta no se realizara fue meter "la palabra rey y la palabra monarquía en la ley" de la Reforma Política de 1977. De esta manera, "dije que había sido sometido a referéndum ya".