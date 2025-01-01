Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación

"Lo que ha pasado con el incendio tendrá que sufragarlo la iglesia católica con los millones de euros que están ganando gracias a las visitas turísticas", asegura la coordinadora de Podemos Andalucía. "Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros", ha proclamado el portavoz socialista en Córdoba, quien se ha preguntado si "no tiene ningún seguro el Cabildo". IU apuesta por revertir la inmatriculación del templo para que su gestión pase a manos del Estado.
| etiquetas: mezquita , incendio , iglesia , i matriculación
A las cosas se les llama por su nombre.
Y, por supuesto, ni un euro del estado para ninguna religión.
La droga que se la pague cada uno.