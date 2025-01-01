edición general
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación

"Lo que ha pasado con el incendio tendrá que sufragarlo la iglesia católica con los millones de euros que están ganando gracias a las visitas turísticas", asegura la coordinadora de Podemos Andalucía. "Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros", ha proclamado el portavoz socialista en Córdoba, quien se ha preguntado si "no tiene ningún seguro el Cabildo". IU apuesta por revertir la inmatriculación del templo para que su gestión pase a manos del Estado.

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Hemos regalado gran parte del patrimonio histórico artístico español a una iglesia que lo usa para enriquecerse y que está cayendo en picado en número de creyentes. El día de mañana serán una secta fabulosamente rica gracias a nuestra desidia. Nuestros hijos y nietos no lo entenderán.
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 No hemos regalado nada, nos lo han robado y mañana no será una secta, porque que lo es desde el mismo dia en que se formó {0x1f525}
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#2 Ñec. Una banda de cuatreros infiltrados llegaron al Gobierno y confabularon para regalar parte del patrimonio.

A las cosas se les llama por su nombre.
makinavaja #6 makinavaja
#2 YA son una secta fabulosamente rica, que sin embargo sigue predicando la probreza... xD xD xD xD xD xD
antesdarle #9 antesdarle
#6 como cualquier secta que se precie :troll:
#8 Suleiman
Sería lo lógico, si es suya y saca tajada económica de ello, que pague las reparaciones.
Battlestar #10 Battlestar
#8 Ciertamente es lo suyo. Especialmente teniendo en cuenta que la tendrán asegurada. No esperarán cobrar del seguro y que encima los demás les demos dinero para repararla doblemente.
efectogamonal #1 efectogamonal
Lo que tiene que sufragar son todos sus putos gastos y sacar sus crucifijos de las instituciones {0x1f525}
makinavaja #5 makinavaja
#1 Este también es uno de sus putos gastos: si se quema una habitación de una casa de tu propiedad, la reparación la pagas tu....
alfre2 #11 alfre2
Es más, yo añadiría: “repárese con los fondos de la Iglesia y, a continuación, inmatricúlese por parte del estado”, recogiendo así apoyos de unos y otros.

Hazme Bizum para apoyar la búsqueda de más consensos políticos como este.
TripleXXX #12 TripleXXX
Lo de las inmatriculaciones, habría que revertirlas todas y derogar todas las leyes que permiten esa atrocidad.

Y, por supuesto, ni un euro del estado para ninguna religión.
La droga que se la pague cada uno.
raül_hernàndez_1 #7 raül_hernàndez_1 *
Pues buena suerte: Francia es un país laico, sin concordato vigente, y a pesar de todo los edificios como las catedrales son mantenidos y reparados por el Estado sin excepción, aunque no tenga la propiedad (sí que la tiene sobre determinados edificios). No manda la Iglesia tanto como creemos: manda mucho más.
