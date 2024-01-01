edición general
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%

España vive una situación anómala dentro de las economías desarrolladas, aunque no es la única. Los datos reflejan que también nuestros vecinos italianos sufren un problema muy similar al nuestro en todos los indicadores. Los salarios crecen, pero los precios aún más Entre 1994 y 2024, el salario real en España solo aumentó un 2,7%. Es una subida sí pero, técnicamente, también se puede hablar de una congelación del poder adquisitivo de los ciudadanos.

makinavaja #4 makinavaja
Pues a la CEOE aún le parece demasiada subida... va a llevar a la ruina a los pobres empresarios... :-D :-D :-D :-D
reithor #14 reithor
#4 eso mismo le parece a Garmendi, que un mísero incremento del 11% anual no le da
Deviance #30 Deviance
#14 Un fulano que se mete 500.000 pavos al año, y lo dice sin poner la cara de Gárgamel el mengo.... su puta madre.... si es que poco nos pasa para que no hayamos hecho justicia aún en este pàís.
ChatGPT #5 ChatGPT
Uy, no pué ser! Si Pedro dijo el
Otro día en la tele que éramos muchiriquísimos
Cobayaceo #7 Cobayaceo *
La inflación acumulada desde 1994 ha sido un 114% según el INE.
Si los salarios reales han subido un 2.7% en estos 30 años, es que ese 114% ya está cubierto.
Si la cesta de la compra ha subido un 63%, y el ocio un 52%, ¿entonces es que nos podemos permitir más compra y más ocio que en 1994? (Al ser significativamente menos que 114%).

Realmente, el problema para mí es que la serie 1994-2024 me da un poco igual, me importa más la debacle 2022 - 2025 donde los sueldos sí que no han podido aumentar a ningún ritmo remotamente parecido al de los precios.
gitamon #13 gitamon *
#7 los coches y la vivienda se han convertido inexplicablemente en lujos para muchisima gente
#26 Abril_2025 *
#7 Mientras el entramado empresarial español sea de pequeñas empresas, es lo que hay.

Tampoco es que exista una varita mágica para hacer crecer las empresas españolas.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Esperad, ¿está comparando la subida de salarios descontando la inflación con la inflación?
2 K 31
#12 encurtido
#9 Creía que era sólo un titular mal hecho, pero es que el artículo hace la misma magia contable.
gitamon #17 gitamon *
#9 la pregunta es: cuánto podías comprar antes con 1000 pesetas y cuánto necesitas ahora para comprar lo mismo, y que % representa esas 1000 pesetas de tu sueldo, y lo mismo para el equivalente actual

#11 #12 #15
#1 kaos_subversivo
Neoliberalismo lo llaman
#18 Ethereum
Quien no se haya dado cuenta de que el dinero fiat es el mayor robo a la clase trabajadora que ha existido en la historia, merece seguir viviendo en la miseria.
gitamon #19 gitamon *
#18 el dinero fiat es una buena idea, pero los políticos lo destrozan todo.

el euro ha hecho mucho daño a economías mediocres, como la española
#22 Ethereum
#19 es una buena idea para quien controla la impresora. Una idea de la hostia.
powernergia #20 powernergia
El titular es manipulador, si hablan de salario real, ya está descontada esa inflación.

#18 Cual es tu propuesta, que nos paguen BTC?

xD
#21 Ethereum *
#20 No por Dios! que nos paguen en Ethereum xD O en oro, o en un hard asset con una política inflacionaria transparente, pero que no estemos expuestos a los caprichos/derroches/robos/cagadas de políticos, bancos y sector financiero para luego salvarles el culo a base de inflación.
Ovlak #25 Ovlak
#20 Volver al pago en sal :troll:
#6 Katos
Ahora entendemos el porqué de tener hijos antes y casa en la playa??
#10 LaMinaEnMiPuerta
#6 Lo único que se entiende es que la peña se queja más. Sin sentido.
#28 estreñido
Esta noticia no tiene ningún sentido. No sé si luego las subidas de las que habla también tienen descontada la inflación o no. Supongo que sí.

Entre 1994 y 2025 la inflación acumulada es del 117.5%, que sumando ese 2.7 de subida real y redondeando para que un viejo como yo pueda sumar con los dedos: un salario de 1000 euros de 1994 se ha convertido en un salario de 2200 euros hoy.

Bien, nada que objetar con eso. Los datos son los que son y para hacer lo mismo hoy que hace 30 años pues…   » ver todo el comentario
#11 oscarcr80
Antes de los euros, con 5 talegos llenabas un carro (que no la cesta) revosando de productos. Ahora con 30 euros, no llenas ni media cesta.
UnDousTres #15 UnDousTres
#11 Y cual era el salario minino antes en euros?
alpoza #16 alpoza
#11 En el Mercadona hay un carro mas pequeño para que lo podamos llenar mas fácilmente sin dejarnos medio sueldo y así sentirnos como antaño.
gitamon #2 gitamon
la culpa es de franco
Andreham #3 Andreham
#2 Pues teniendo en cuenta que uno de los partidos que gobierna desde 1994 es su descendiente y el otro es su marca blanca para contentar a los rojos; y que el 95% de los estamentos publicos estan formados por las mismas familias que lo formaban en 1965, no es ninguna locura.

Aparte de lo que se dice siempre, si se hubiera hecho los deberes desde 1939 hasta 1965 pues no estariamos como estamos.
gitamon #23 gitamon
#3 los latinos tienen razón echando la culpa a los conquistadores españoles
Deviance #24 Deviance *
#2 Pues casi que si, y el legado de desgraciados hijos de puta y asquerosos que dejo tras de si bajo palio......... mantenidos y ladrones, son amigos tuyos?. Espero que no......
CC: #3
#27 j-light
#3 Llevamos más tiempo en democracia que en dictadura. Creo que ya el comodín Franco se agotó. El sistema que se instauró en España va contra los españoles.
Atusateelpelo #29 Atusateelpelo
Lo más sangrante es la cesta de compra, que ha aumentado en tres décadas un 63%. ¿Y por qué ha sucedido esto? El lógico paso del tiempo ha aumentado el precio de la energía, también un mercado más globalizado que nunca y unos márgenes empresariales que han crecido.
capitan__nemo #32 capitan__nemo *
¿Solo españoles e italianos sufren ese problema?
¿Y el resto de paises europeos?
Si no han perdido tanto poder adquisitivo ¿por qué no?
#8 LaMinaEnMiPuerta
No entiendo que se pueda decir el salario real sube x los precios tal. Los precios sube por la inflación lo que hace que el salario real sea menos, lo que entiendo sobre el titular que desde el 94 todo el mundo tiene un 2,7% más poder adquisitivo.
#31 eldelcerro
Visto que la gente no pelea en su curro todavía hay margen para cobrar menos.
