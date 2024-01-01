De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%

España vive una situación anómala dentro de las economías desarrolladas, aunque no es la única. Los datos reflejan que también nuestros vecinos italianos sufren un problema muy similar al nuestro en todos los indicadores. Los salarios crecen, pero los precios aún más Entre 1994 y 2024, el salario real en España solo aumentó un 2,7%. Es una subida sí pero, técnicamente, también se puede hablar de una congelación del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Otro día en la tele que éramos muchiriquísimos
Si los salarios reales han subido un 2.7% en estos 30 años, es que ese 114% ya está cubierto.
Si la cesta de la compra ha subido un 63%, y el ocio un 52%, ¿entonces es que nos podemos permitir más compra y más ocio que en 1994? (Al ser significativamente menos que 114%).
Realmente, el problema para mí es que la serie 1994-2024 me da un poco igual, me importa más la debacle 2022 - 2025 donde los sueldos sí que no han podido aumentar a ningún ritmo remotamente parecido al de los precios.
Tampoco es que exista una varita mágica para hacer crecer las empresas españolas.
el euro ha hecho mucho daño a economías mediocres, como la española
#18 Cual es tu propuesta, que nos paguen BTC?
Entre 1994 y 2025 la inflación acumulada es del 117.5%, que sumando ese 2.7 de subida real y redondeando para que un viejo como yo pueda sumar con los dedos: un salario de 1000 euros de 1994 se ha convertido en un salario de 2200 euros hoy.
Bien, nada que objetar con eso. Los datos son los que son y para hacer lo mismo hoy que hace 30 años pues… » ver todo el comentario
Aparte de lo que se dice siempre, si se hubiera hecho los deberes desde 1939 hasta 1965 pues no estariamos como estamos.
¿Y el resto de paises europeos?
Si no han perdido tanto poder adquisitivo ¿por qué no?